VENEZUELA: Sismo de 4 grados sacude a Valencia este 29 de enero

VALENCIA, VENEZUELA.- La madrugada de este martes 29 de enero de 2019 los habitantes de Valencia fueron despertados por un temblor que se produjo a la 3.33 a.m., Mag. 4.0 Mw, a 19 Km al noroeste de Valencia (10.309 N,68.117 W), prof. 16,4 km, según registro la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis)

Inmediatamente los vecinos a través de las redes informaron haber despertado al momento de temblor. La mayoría lo calificó de fuerte pero rápido con ruido profundo. Pero a pensar del susto que muchos dijeron haber sentido se mantuvieron dentro de sus casas aunque perdieron el sueño, prepararon café y esperaron el amanecer para iniciar sus actividades cotidianas.

#Sismo:2019/01/29 3:33 (HLV), Mag. 4.0 Mw, a 19 Km al noroeste de Valencia (10.309 N,68.117 W), prof. 16,4 km

Ya Mis Amigos En #Valencia

Preliminar Del #Sismo Ocurrido a las 03:33 Hrs

Magnitud 4.1 Mw 19 Km Al Noroeste De Valencia.Profundidad 16.4 Km

