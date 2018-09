VENEZUELA: Subasta DICOM del miércoles 12/09/18 subió el dólar a Bs. S 61,93

VENEZUELA.- Los resultados de la que también sería la trigésima quinta subasta del Dicom, indicaron que la cotización del euro fue de Bs.S 72,01, mientras que el yuán chino quedó en 9,03 Bs.S, la lira turca en 9,74 Bs.S y el rublo se ubicó en 0,90 Bs.S. Tomando en cuenta que en la subasta anterior el dólar se ubicó en Bs. S 61,67, el resultado de esta dejó 0,26 céntimos más, y el valor del euro ascendió 0,63 céntimos.

Desde el 22 de agosto al 07 de septiembre, las aperturas del mercado cambiario han tranzado un total de de 4,3 millones de dólares, al tiempo que ha realizado más de 3 mil 97 adjudicaciones a personas naturales a través de las cuentas de la banca pública y privada, lo que representa el 15% del total adjudicado.

#Atención🔴| Esta es la tasa resultante de la subasta del Sistema de Mercado Cambiario, realizada este miercoles 12 de septiembre de 2018#BCV #12Sep 🇻🇪 pic.twitter.com/DJ1oWtUXcH — Banco Central de Venezuela (@BCV_ORG_VE) 12 de septiembre de 2018

