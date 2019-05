Comenzó la nueva edición de Miss Earth Venezuela y Miss Supranational Venezuela

Venezuela tendrá dos nuevas reinas de belleza

Prince Julio César, Presidente de la Organización, ya afina detalles para deleitar al público en este camino a la corona. La acción social y las hermosas candidatas, serán las protagonistas de estas galas

El certamen Miss Earth Venezuela celebra su tercera edición con novedades y sorpresas que merece el público venezolano. En esta ocasión, los presidentes de la Organización, Prince Julio César y Alyz Henrich. Miss Tierra 2013, también serán los encargados de hacer realidad la primera edición de Miss Supranational Venezuela en el país.

Aunque algunos rumores aseguraban que ya no continuaría el concurso, este año será una de las mejores apuestas de la belleza en Venezuela y contará con su actual reina, Diana Silva, quien hizo una excelente representación de nuestro país en el concurso internacional. Comenzó el casting con una convocatoria virtual en la que se postularon más de 3500 chicas, un buen número con el que sus organizadores se sienten satisfechos y confirman que existe mucha confianza en esta gran plataforma, “las mujeres en Venezuela creen en nuestra industria y en esta organización, muy a pesar de los momentos álgidos que vivimos en el país. Este resultado nos indica que la mujer venezolana nunca va a dejar de soñar y nosotros somos una fábrica para convertirlos en una realidad”, afirmó Prince Julio César.

El casting finalizó el domingo 12 de mayo y ahora será la segunda fase, las chicas tendrán la oportunidad de presentarse ante los miembros de la Organización, por el que serán evaluadas minuciosamente. A finales del mes de mayo, serán elegidas las 24 candidatas oficiales que tendrán la oportunidad de competir en los certámenes de belleza: Miss Earth Venezuela y Miss Supranational Venezuela. En estas dos galas –que serán diferentes y acordes a los estatutos de cada una de las organizaciones internacionales-, se elegirá a dos soberanas de la belleza.

Este año la Organización quiso sensibilizarse aún más con las necesidades que afronta el país, y por eso ya no entregarán las bandas acostumbradas a mejor sonrisa, cabello y otros títulos que se imponían antes de la elección final de las reinas, en esta edición serán sustituidas por actividades de acción social. El equipo de odontólogos tendrá una jornada para realizar chequeos a las personas de sectores más necesitados, los cirujanos tendrán operativos de despistaje de cáncer de seno para las mujeres de escasos recursos, entre otras acciones que serán impulsadas por las candidatas oficiales de ambos concursos. “Es el verdadero trabajo de las reinas de belleza, porque no solo consiste en ser bellas, tener un buen cuerpo o un maquillaje perfecto, hay mucho por hacer, así que aprovechamos esta plataforma para ayudar y apoyar a nuestro país”, comentó Prince, que también agregó, “siento que en este momento tan difícil, los venezolanos necesitan un aporte, en especial los sectores más vulnerables. Estamos convencidos que no importa la cantidad ni la periodicidad, solo poner manos a la obra y tener buenas acciones, lo fundamental es sumar y no restar”.

Además, el certamen como en otras oportunidades, transmitirá el Reality Show, distinto a la edición pasada.Será un formato dirigido fundamentalmente a las redes sociales, las plataformas más importantes del mundo y de igual forma el público podrá disfrutar en la televisión. “Mostraremos, el antes, durante y después del concurso, queremos que conozcan una a una a las candidatas y nuestro compromiso con la labor social que realizaremos en este camino a la corona”, aseguró el reconocido fashionista.

El concurso Miss Earth Venezuela será el domingo 25 de agosto y Miss Supranational Venezuela, aunque no tienen una fecha exacta todavía, los organizadores quieren realizar su primera edición el 18 de agosto. Estos certámenes además de entretener, son una plataforma de oportunidades para todos los talentos y para seguir aportando buenas acciones al país.

Si quieren seguir paso a paso todas las novedades de ambo concursos, no dejen de entrar en su página web www.missearthvenezuela.com y en las redes sociales @missvenezuelaearth @supranacionalvenezuela @princejuliocesar @alyzhenrich1

