Venezuela un Ex-País: Sin luz, sin agua, sin gasolina ni comida y casi sin gente por el éxodo masivo

Una Frase acuñada por el Dr. Agustín Blanco Muñoz, Venezuela un Ex-País, que en medio de su desgracia por elegir malos gobernantes desde el año 1959 hasta el presente, los mismos han desbaratado, acabado, destruido las instituciones y las estructuras productivas además de la infraestructura tecnológica y de servicios públicos.

No hay excusa para tanta decídia

Sin excusa de señalar las sanciones recientemente impuestas por los Estados Unidos de América, que a partir de Enero de 2019 comenzaron a pasar de sanciones individuales a funcionarios a sanciones a todo un pueblo, cómo lo ha sido sancionar a PDVSA y sus importaciones de gasolina, gasolina que dejó de producir en suficiencia desde antes de las sanciones y se vio en la obligación a importar , estas importaciones fueron sancionadas y son los ciudadanos los que en el último eslabón de la cadena los que pagan las consecuencias de dichas sanciones, o sancionar al Banco Central de Venezuela y sus operaciones en divisas que afectan a todo aquel ciudadano venezolano que no puede hacer uso de sus fondos en cuentas del extranjero a través de las tarjetas de débito y crédito de dichas entidades.

Sin excusa, por haber recibido más de 1 billón de dólares por la renta petrolera cuando el barril de crudo llegó a $130 y solo hubo fiesta, derroche y desfalcos cómo los realizados por Rafael Ramírez, Roberto Rincón, Abraham Sierra, Alejandro Andrade y su combo de corrupción.

Sin mucho menos excusa por haberle dado a los bolichicos de Derwick miles de millones de dólares para que colocaran termoeléctricas cómo complemento de la generación hidroeléctrica y solo pintaron e instalaron plantas africanas usadas y destartaladas con más de 40 años de antigüedad, y en algunos casos nada apareció.

Después de 20 años el país no es ni la sombra de lo que alguna vez aun con la corrupción adeca, Venezuela un Ex-País.

En los momentos que escribimos estas líneas no hay ni responsables ni soluciones a la crisis eléctrica, dios nos guarde.

Venezuela un Ex-País: Sin luz, sin agua, sin gasolina ni comida y casi sin gente por el éxodo masivo

En : Opinión