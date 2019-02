VENEZUELA: Una familia requiere más de $700 dólares para cubrir sus gastos

VENEZUELA.-

El economista y director de la firma Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, consideró este martes que de acuerdo a los últimos cálculos, en enero de este año una familia de cuatro miembros en Venezuela “necesitaba 720 dólares para cubrir todos sus gastos”.

En entrevista con el programa “A tiempo”, transmitido por Unión Radio, destacó que esa cifra se supedita para el grupo antes mencionado “sin pasar necesidad, pero sin cosas extraordinarias. Solo en alimentos son 350 dólares, mientras el salario mínimo está en USD 6, allí ves la brecha y por eso la caída del consumo ha sido muy fuerte y está afectando las empresas”.

A su juicio, en el presente “tenemos un país y dos realidades” al tiempo que agregó que en cualquier plan que se diseñe lo primero que se debe hacer es “atacar con rapidez” el problema de la hiperinflación, por que por ejemplo, “un día de inflación en Venezuela son dos años en Perú, que es 4% diario”.

Recalcó que “el Bolívar perdió su valor. Desde la reconversión monertaria, este ha perdido 99,91% su valor”.

Por otro lado, Oliveros manifestó que “si contamos febrero llevamos 15 meses en hiper inflación”. Bajo su óptica, “cuando pasas por una hiperinflación las personas empiezan a refugiarse en monedas que no pierdan su valor”.

“Lo ideal es tener un sistema cambiarlo regido por el BCV, pero luego de 13 años de restricción cambiaría eso no existe. Dentro del mercado paralelo hay diferentes tasas del tipo de cambio”

El economista advirtió que “si seguimos en esta hiperinflación y no corregimos este problema tan grave, cada vez la gente va a aumentar las transacciones en divisas y entraríamos a una dolarización de facto y será muy difícil revertirla y eso generará problemas importantes, es decir, el tiempo está en contra del bolívar lamentablemente”.

Indicó que el sueldo mínimo, el cual se encuentra en 18.000 bolívares y si se divide entre 3.000 que es la tasa del Dicom, ello equivale a seis dólares, es decir “los venezolanos no llegan ni a un dólar diario que es el estándar de la ONU, esto es muy rudo porque la gente no se alimenta bien, no tiene capacidad de recrearse, tiene un deterioro en su calidad de vida, y depende de la ayuda del gobierno”, concluyó.

