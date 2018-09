VENEZUELA: Unidad Tributaria fue reajustada a S 17,00 bolívares soberanos

En la Gaceta Oficial 41.479, con fecha de 11 de septiembre, fue publicado el reajuste de la Unidad Tributaria a 17,00 bolívares soberanos, que equivale a 1 millón 700 de bolívares fuertes.

La publicación refiere: “Providencia mediante la cual se reajusta la Unidad Tributaria en Diecisiete Bolívares Soberanos (Bs. S. 17,00)”.

Hasta esta publicación, la Unidad Tributaria había estado fijada en 1 millón 200 bolívares fuertes, lo cual corresponde a 12 bolívares soberanos.

