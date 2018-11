Ana María Polo, abogada y presentadora de televisión cubana-estadounidense, defendió durante su programa Caso Cerrado a los cientos de migrantes que ingresan a los Estados Unidos.

Una demandante xenófoba pidió que se construyera un muro de cinco pisos en la frontera con EE UU, para impedir que los venezolanos, cubanos y mexicanos entraran al país.

La “doctora Polo” mostró un cartel hecho por la mujer en el que podía leerse: “Un muro más alto para que no pasen las ratas mexicanas”.

La respuesta de la doctora Polo ante la actitud de la demandante, de ascendencia latina, fue pedirle que se expresara apropiadamente en la sala.

“Yo soy inmigrante legal, desde hace muchos años en este país. Reconozco que este es un país de inmigrantes y si no fuera por la falta de acción de nuestros políticos no estuviéramos viviendo estos momentos de incertidumbre y de duda”, manifestó la abogada.

VIDEO: La Dr. Ana María Polo barrió el piso con una Gringa que llamó Ratas a los Venezolanos was last modified: by

Loading...

VIDEO: La Dr. Ana María Polo barrió el piso con una Gringa que llamó Ratas a los Venezolanos

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):