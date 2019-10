Viernes de Arepas: El Tumbarrancho Maracucho

Las arepas tumbarrancho son uno de los desayunos más originales, creativos, divinos y grasosos de Maracaibo . Consiste en una arepa rebozada y rellena de diversos ingredientes; sin embargo, prepararemos la más popular, conocida como «Tumbarrancho con Queso».

Para las arepas :

1 Taza de harina de maíz precocida.

1 1/4 Tazas de agua.

1 Cucharadita de sal.

1 Cucharada de aceite vegetal.

Para el rebozado :

2 huevos.

1/2 taza de harina de trigo.

2 Cucharadas de mostaza preparada

1/2 vaso de leche líquida.

1/2 vaso de agua.

1 Cucharadita de sal.

Para el relleno :

200 Grs. de mortadela rebanada.

1/2 Kgs de queso de mano.

100 Grs. Repollo picadito.

2 Tomates cortados en tiritas y sin semillas.

PREPARACIÓN

En un bowl amasamos la harina de maíz con el agua, la sal y el aceite hasta obtener una masa compacta y suave. Hacemos 4 arepas y las colocamos al budare (plancha) hasta que formen costra de ambos lados y luego las ponemos al horno hasta que se inflen.

En un bowl aparte agregamos la harina, los huevos, la sal, la mostaza y la leche y revolvemos con un tenedor hasta unificar la mezcla, luego le agregamos poco a poco el agua hasta obtener una mezcla espesa para el rebozado (solo debe colocarse el agua necesaria).

Luego, realizamos un corte lateral con el cuchillo y abrimos parcialmente la arepa, colocando una rebanada de mortadela dentro (es importante que la mortadela no sobresalga de la arepa) y sumergimos la arepa en la mezcla del rebozado utilizando unas pinzas y las sumergimos en abundante aceite caliente, dejamos freír hasta que dore por ambos lados y retiramos del aceite y las colocamos sobre papel absorbente.

La arepa se abre y se rellena con queso de mano, repollo, tiritas de tomate, mayonesa, salsa de tomate (kétchup) y mostaza. En algunos sitios se le coloca pollo, carne esmechada, pernil, jamón y diversos tipos de queso a elección del comensal. Algunos marabinos opinamos que la original tumbarrancho se hace con arepa de maíz molido y no con harina de maíz precocida. (En otra receta les hablaré de la masa de maíz molido que se utiliza en el Zulia principalmente para la elaboración de empanadas y mandocas).

