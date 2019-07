Vuelven las protestas a incendiar las calles de Hong Kong

Hong Kong.- Ha vuelto a ser escenario de violentas protestas la mañana de este lunes, cuando miles de personas salieron a las calles y chocaron con la Policía antidisturbios. Las nuevas manifestaciones se producen en el 22.º aniversario de la devolución a China de ese territorio exbritánico.

Hong Kong ha resultado parcialmente paralizado después de que los manifestantes ocuparan varias calles y las cortaran con barreras metálicas. Los manifestantes también intentaron asaltar el edificio del Consejo Legislativo del territorio. Algunos de ellos fueron detenidos por agentes armados con porras.

En las últimas tres semanas, más de un millón de personas participaron en manifestaciones para oponerse a la presidenta ejecutiva de Hong Kong respaldada por Pekín, Carrie Lam, y su decisión de aprobar el polémico proyecto de ley que permitiría la extradición de sospechosos desde el territorio autónomo a China continental para ser juzgados. Además, los manifestantes exigen la liberación de activistas detenidos y disculpas por la brutalidad policial.



