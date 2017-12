VERDADES Y RUMORES ¿Es insostenible la crisis para el gobierno?

CRISIS (I). Aunque de cara a la opinión pública se vea fuerte y retador, el Gobierno de Nicolás Maduro carece de la estabilidad y las condiciones que le permitan enfrentar los riesgos que impone la profunda crisis que vive Venezuela. Como usted fácilmente puede evidenciar a diario, al gobierno se le salió la situación de las manos. No existe el más mínimo ápice de gobernabilidad, pues los problemas se han agravado y el régimen carece de las ideas y la voluntad para enfrentar las dificultades. Maduro no tiene el carisma y la confianza para dar un viraje. Todo lo que haga caerá en el saco roto de su impopularidad. Por eso el Presidente es un peligro muy serio para la vigencia de la revolución. La información que manejan en la Sala Situacional es preocupante: el colapso parece inminente. El gran problema es que con Maduro caería la revolución y eso preocupa a la “enchufadocracia” que desea mantener el poder de forma permanente. Analicemos hasta qué punto es insostenible la crisis para el gobierno de Maduro. Comencemos con la economía. El régimen no tiene dinero para sostener su populismo a mediano plazo. El tiempo corre en su contra porque no mejoran para nada sus ingresos. Paulatinamente ha venido cayendo en default en los distintos tipos de endeudamiento público y eso afecta sus posibilidades de acceder a nuevo financiamiento. Además las sanciones internaciones, sobre todo las de Estados Unidos, les cierra el camino para asumir deuda adicional. Eso sin contar con la desconfianza que existe contra el gobierno y su capacidad y voluntad para pagar. Aquella supuesta renegociación de la deuda que anunció Maduro más bien empeoró la desconfianza que tienen los mercados hacia su gestión. La reunión con una parte de los representantes de los tenedores de bonos nacionales fue el 13 de noviembre y más de un mes después nada adicional ha ocurrido en esa materia. Eso es visto como una burla a los mercados. La disponibilidad de divisas del gobierno es baja. Al cierre de esta edición (20/12) las reservas internacionales en las arcas el Banco Central de Venezuela cayeron a $9.696 millones. Esa sequía de dinero es tan grave que de aquella canasta de monedas que anunció Maduro el 7 de septiembre nunca más se supo. La economía venezolana tiene casi cuatro meses sin recibir un dólar y las rupias, rublos, yuanes y yenes nadie las ha visto. Tampoco debería seguir clonando bolívares para sostener su populismo, porque los niveles de liquidez en la calle están en un punto peligroso y alimentando la voraz hiperinflación que altera los precios en cuestión de horas. Son tan graves las proyecciones económicas 2018, que algunos expertos hablan que Venezuela entró en una especie de “período especial” tal como lo vivió Cuba luego de la caída de la Unión Soviética. Todo lo que hemos visto y sufrido los venezolanos, hasta ahora, se quedará corto ante la calamidad que se aproxima a menos que se produzca un cambio verdaderamente radical y positivo.

LA LISTA DE RR. Uno de los objetivos del régimen en sus ataques contra Rafael Ramírez era lograr que regresara a Venezuela para detenerlo y así evitar que se convierta en “patriota cooperante” del gobierno de los Estados Unidos o que quedara suelto por el mundo haciendo señalamientos contra ellos. Pero como Ramírez no tiene un pelo de tonto negoció su salida de la ONU a cambio de su residencia temporal en Ecuador. El mejor que nadie sabe el trato “especial” que la revolución le da a sus enemigos o a quienes caen en desgracia. Por eso no tiene la menor intención de regresar a Venezuela y desde su nuevo centro de operaciones dispara, almacena información y prepara cada paso que dará de ahora en adelante. En ese marco ha dado entrevistas muy reveladoras, como la que dio al diario Panorama en la cual, entre otras cosas, confirma su vieja ambición de ser candidato presidencial alterno en el oficialismo. Ramírez validó nuestros comentarios sobre las razones de su enemistad con Maduro. Pero Rafael Ramírez no es cualquier chavista caído en desgracia. Tiene muchos secretos que pueden caer como bombas de racimo en el núcleo duro del régimen, tal como hemos venido analizando en Verdades y Rumores ( LEA : http://verdadesyrumores.com/clave-los-secretos-de-rafael-ramirez-i/ y http://verdadesyrumores.com/alerta-los-secretos-de-rafael-ramirez-el-rey-midas-ii/). Él supo ganarse la confianza de Chávez y eso le ganó muchos enemigos. En la próxima entrega de “los secretos de Rafael Ramírez” analizamos el papel de tutor político y su aparición en uno de los cuatro polémicos videos que dejó Chávez.

AN. Hay mucho ruido en Un Nuevo Tiempo y en lo que queda de la MUD por la escogencia de quien será el nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Hasta el lunes 11 de diciembre se daba por seguro que Enrique Márquez ocuparía la jefatura del devaluado Parlamento, pero luego surgieron varios nombres de quienes también aspiran el puesto. Hay uno en particular que ha generado demasiada polémica: Timoteo Zambrano. El diputado Zambrano no tiene buena imagen ni dentro de la Unidad, ni en la opinión pública. Hay sectores en UNT que están proponiendo a Omar Barboza, pero en Caracas se mueven por Delsa Solórzano y Stalin González. Un dirigente nacional de uno de los partidos de la MUD me aseguró que si el escogido de UNT era Timoteo Zambrano, ellos ejercerían el poder de veto: “Una cosa es que por el acuerdo le toque la Presidente a Un Nuevo Tiempo y la otra es que ellos escojan al menos adecuado”. Este tema pudiera generar más división en la oposición.

CRISIS (II). El colapso de la economía tiene por supuesto un severo impacto social. Literalmente el país se cae a pedazos. A la escasez de alimentos y medicinas a costos razonables, se sumó desde hace muchos meses la ausencia de dinero en efectivo en las calles y la disminución actual en la distribución de combustibles. En cuanto a los alimentos cada vez es más difícil conseguir comida hecha en Venezuela a un precio que pueda ser pagado por la mayoría de los venezolanos. Como era previsible aquella política de “precios acordados” no sólo se desfasó rápidamente, sino que además ocasionó mayor desabastecimiento. El mejor ejemplo es la carne y el pollo que están absolutamente desaparecidos de los mercados y lo poco que se consigue tiene precios que cuadruplican los precios acordados ¿Cómo un venezolano promedio puede pagar más de Bs. 190 mil por un kilo de carne, más de Bs. 120 mil por un kilogramo de pollo o casi 200 mil bolívares por 400 gramos de leche en polvo? Hoy más que nunca tiene vigencia aquella famosa frase de la campaña presidencial de Luis Herrera Campins: “Esto no lo aguanta nadie”. Es impagable tener calidad de vida en Venezuela y ¿qué hace el gobierno? Baila, ríe y decreta la Navidad. El 2018 será un año terrible en cuanto a cobertura alimenticia. Según cifras de Fedeagro, los productores nacionales sólo podrán cubrir 25-30% de la demanda nacional y si a eso le agregamos la falta de dinero en el gobierno, cualquiera puede deducir que el camino por venir es duro y culebrero, porque no podrá suplir con importaciones la ausencia de producción nacional. Es tan baja la disponibilidad de alimentos en manos del gobierno, que los Clap ahora llegan con mucho más retraso. Ni siquiera el Clap navideño que supuestamente incluía pernil ha sido distribuido al cierre de esta columna. Eso es en parte la consecuencia del esfuerzo electoral del régimen el 10D que quemó buena parte de los inventarios de alimentos en su poder. En consecuencia lo que viene es más hambre, desnutrición y calamidad. Hasta quienes no habían sentido la llegada del hambre en sus hogares, ahora están reduciendo las comidas en cantidad y calidad para cubrir en un mínimo porcentaje sus necesidades ¿Y el gobierno? ¡Váyalo! Imbuido en villancicos, salsa y guaguancó. Pero detrás de esa gozadera oficialista lo que hay es miedo, terror y pánico. Como dicen los expertos en inteligencia del régimen: el colapso es inminente.

SANEAR Y ATACAR (I). Si de verdad Omar Prieto quiere atacar a Pancho por las debilidades de su gestión, sólo tiene que abrir averiguaciones en áreas claves. Aunque no tengo vinculaciones con la nueva gestión, les daré algunas orientaciones para que puedan hacer mejor ese trabajito. Lo primero que deben hacer es indagar sobre las andanzas de ese grupo que bauticé como “La Troika” y que estaba integrado por un primer anillo de seis personas: tres damas y tres hombres, quienes no sólo se repartieron los negocios, sino que terminaron peleándose por los guisos. De ese primer anillo surge un segundo grupo que está integrado por 10 funcionarios y cinco empresarios quienes recibieron el lomito de los contratos de obras o de compras. Para comenzar sería bueno que indague sobre ese personaje que dentro del PSUV bautizaron como el “ViceGobernador”, quien multiplicó su fortuna de tal forma que llamó mucho la atención su nivel de enriquecimiento y eso causó una amplia investigación por parte del Sebin y la DGCIM. En esos organismos de investigación está toda la información sobre las fechorías de este personaje. Sólo tiene que pedirlas. Le doy un ejemplo, en una ocasión todas las obras de infraestructura del gobierno regional estaban paralizadas y esa era la consecuencia de la operación de “engorde” del presupuesto. No se pagaban las obras para jugar con el dinero en las cuentas oficiales. En las próximas semanas seguiré ayudando en esta causa.

ALCALDÍA. Con sinceridad me preocupa el arranque de la nueva gestión en la Alcaldía de Maracaibo. Percibo poca experiencia, escaso conocimiento sobre la situación de la municipalidad y nula pericia para enfrentar los problemas. Hay mucho político de oficio y pocos técnicos en el gabinete. Pero también hay mucho “bicho de uña” que viene de la gestión de Pancho. Tal como lo comenté en la pasada columna, es muy fácil criticar desde afuera, pero lo complejo es asumir el control de un gobierno que arranca en precarias condiciones. El mismo Willy Casanova le dio la razón a la Alcaldesa saliente, Eveling de Rosales, al admitir que el presupuesto municipal es deficitario. El problema de la basura es el más complicado que tiene en sus manos. Ese es un tema integral que implica problemas en la recaudación de las tarifas, la ausencia de camiones operativos, los altos costos del servicio y por supuesto la ausencia total de cultura en el manejo de los desechos por parte de la ciudadanía. Maracaibo colapsó con la enorme cantidad de basura que hay en la calle y que la ciudadanía ha procedido a quemar para tratar de disminuir los cerros de desechos. Todavía recuerdo aquella promesa de Pancho de limpiar totalmente a Maracaibo en apenas 90 días, luego que le expropiaron la competencia al municipio. No sólo es que incumplió, sino que agravó la crisis hasta el desastre que tenemos en la actualidad. Los primeros 100 días de la nueva gestión de Willy Casanova marcarán su éxito, el fracaso o que Omar Prieto le intervenga su gobierno.

¡EXTRA! ¡EXTRA! Una vez publicada esta columna, me llega información preocupante desde la Alcaldía de Maracaibo. La falta de experiencia en el nuevo gobierno de Willy Casanova es más grave de lo que pensaba. Resulta que a pesar de haber tomado posesión el lunes 18 de diciembre, aún el miércoles 20 no había ningún director oficialmente designado y tampoco se había procedido a la entrega formal de los cargos. Es público y notorio que las personas para el nuevo gabinete habían sido escogidas y en su mayoría tenían varios días metidas en las dependencias haciendo la transición, pero no tenían nombramientos oficiales. La Alcaldesa saliente había extendido la permanencia de sus directores vía resolución hasta el viernes 15/12, pero para esa fecha no se había movido nada oficialmente. Ante la situación irregular los directores salientes consultaron al Contralor Municipal quien les explicó que por ley tenían tres días hábiles adicionales y ese plazo se vencía el miércoles 20/12, por lo que ese día se instalaron en el despacho del Alcalde y haciendo presión fue que comenzaron a procesar las resoluciones con los nombramientos y la entrega de los cargos. La ausencia de pericia es más que evidente. Ojala todo se enderece. (ACTUALIZACIÓN HECHA EL 21/12 A LAS 9:35am)

CRISIS (yIII). Todo lo explicado anteriormente tiene consecuencias políticas. En un país serio, con un gobierno serio, el desastre nacional sería suficiente razón para renunciar en pleno y abrir las puertas electorales para un cambio. Pero, como hemos explicado con mucha profundidad en VyR, la clase gobernante en Venezuela ni es democrática, ni quiere salir del poder. El problema es que mientras más acciones tomen para sostenerse en el poder, más incrementan su “costo de salida”. En el gobierno no hay unidad. Y eso se demuestra cuando acuden al diálogo en República Dominicana, reciben y estudian un proyecto de acuerdo, pero luego a través de la ANC lanzan dos certeros golpes a la democracia con la invalidación de los partidos que no participaron el 10D, pero además eliminan dos alcaldías por decreto constituyente. Eso es un duro misil a la poca confianza que la comunidad internacional tiene en el régimen. Incluso la situación política gubernamental es tan particular, que a pesar de tener fortalezas en ese sentido y tener todo a su disposición para ganar las elecciones presidenciales, de cara a esos comicios no hay claridad total. Como hemos venido analizando en VyR, la candidatura presidencial altera la estabilidad interna. Maduro quiere la reelección, pero tiene un alto rechazo en las encuestas. Si no es NM, su plan “B” es Jorge Rodríguez pero éste no genera consenso en los otros grupos radicales y sobre todo en la cofradía militar. Pero es que además tampoco hay garantía que Maduro llegue a la cita presidencial en el cargo de jefe de Estado. Es tan grave y peligrosa la crisis que hay grupos pensando y actuando en la búsqueda de una “sustitución” de NM, por considerar que no sólo su presencia, sino también su intención de reelegirse podría ocasionar el quiebre de la revolución. La “enchufadocracia” ve peligrar sus privilegios. Y por si fuera poco tampoco se descarta algún “evento sobrevenido”. Aunque usted no lo crea la crisis es insostenible para el gobierno por todas las razones expuestas y muchas más que usted pueda identificar y agregar.

BIENVENIDA. Muchas noticias surgieron a raíz de la severa escasez de gasolina que se vive aún en el Zulia. El argumento esgrimido por PDVSA fue un “lugar común”: el bloqueo económico. La realidad es otra. Además de la rutinaria excusa de Petróleos de Venezuela, en un primer momento me informan que las reservas de combustible en Bajo Grande estaban en un nivel crítico porque no estaban descargando el carburante que traen los tanqueros, varios de los cuales se pueden ver anclados en el Lago de Maracaibo esperando ingresar al muelle y efectuar el trasiego de su carga ¿Por qué no entraban a descargar? Se dijo que por las sanciones no había el dinero para pagarles, pero la verdad es que fue una orden administrativa de quienes asumieron el control de las operaciones con la designación del general Manuel Quevedo, pero además es miedo ¿Miedo? Si porque hay gerentes que ante el acoso interno no quieren autorizar y firmar nada. Pero cuando cerraba esta columna recibí un mensaje que llamó mi atención: “Esta crisis de la gasolina fue el comité de bienvenida a Omar Prieto”. De inmediato pregunte ¿Quién le está dando la bienvenida de esa forma? “Averigua y sabrás” ¿Qué buscan con eso? “Que comience marcado por el colapso y el fracaso”. Creo que lo lograron.

DESTRUCCIÓN. Eso es lo que está dejando en el Metro de Maracaibo la naciente gestión de Silvestre Villalobos. Este experimentado dirigente del oficialismo se rodeó muy mal en esta incursión en Metromara. Está acompañado de un grupo de ambiciosos e inexpertos que no saben nada del servicio que presta la empresa, pero que tienen la intención de hacer dinero rápido la mayoría de ellos. En Metromara no ocurrió un normal cambio de administración, sino una vulgar ocupación. El nuevo equipo, si es que se les puede llamar así, llegó despidiendo a la mayor parte de los gerentes, pero especialmente a todos aquellos a quienes señalan de ser parte del grupo de Pancho. Botaron a personal que estaba de reposo médico o de vacaciones. Es tanta la voracidad de los implicados que fueron a los hogares de muchos funcionarios a despojarlos de los vehículos oficiales que tenían asignados. No sólo despidieron a gerentes altos y medios, sino que dejaron sin cobrar a más de mil empleados a quienes supuestamente van a despedir. Ni siquiera el personal especializado que es vital si tomamos en cuenta que el sistema de transporte los requiere, se salvó. Son tan inexpertos que a varios de los botados les entregaron una comunicación alegando que eran parte de la “nómina 99”, cuando esa una categoría que no se usa desde los tiempos de Lolita Aniyar de Castro como Gobernadora del estado. Luego de los despidos se intensificaron las peleas entre los aspirantes a los cargos. Se me informa que sacaron a la calle trenes que no estaban 100% operativos. Le recomiendo a Silvestre Villalobos que averigüe quienes son los atrevidos y ambiciosos que se han dedicado a visitar a las contratistas que le prestan servicios a Metromara, para exigir comisiones en dólares pues no quieren devaluados bolívares. Se comenta que el sindicato es quien tiene el control en la nueva gestión. Hay quienes aseguran que el cargo de Silvestre será muy breve, porque el definitivo colapso del Metro de Maracaibo está muy cerca.

SALUD. Duro el trabajo que le toca al gobernador Omar Prieto y su equipo de salud, por el desastre que se evidencia en hospitales y ambulatorios. El mejor ejemplo es el Hospital General del Sur que hace varios días está técnicamente cerrado por la falta de aire acondicionado, ascensores e insumos. Con el Oncológico de Occidente también tendrán mucho que hacer, porque ese centro especializado supuestamente sigue teniendo graves problemas en su acometida eléctrica. La situación en el Hospital Chiquinquirá también es precaria y eso se evidencia con la emergencia que vivieron con la descomposición de cadáveres que hizo necesario el desalojo del nosocomio. Y en cuanto a la administración del Sistema Regional de Salud y Fundasalud hay mucho que investigar: nóminas fantasmas, robo de equipos e insumos y las triangulaciones en las contrataciones. De eso le daré detalles más adelante.

ALIANZAS. Recién disfruté un café con un amigo que como independiente se sumó a la campaña de Carlos Alaimo y el Partido Independiente del Zulia (PIZ). El me planteaba una idea que le rondaba sus pensamientos luego de los resultados del 10D: “La política enseña y castiga. Lo ideal para esas elecciones era una alianza de Manuel Rosales con Carlos Alaimo. Eso le hubiera dado una atractiva e importante amplitud a la oferta electoral. Se hubieran unificado esfuerzos y además se habría podido llevar un mensaje a los independientes. Pero además se podía elevar la motivación y la emoción de los electores para participar”. Acto seguido me pregunta ¿Por qué no se logró ese acuerdo? Y no supe darle una respuesta porque desconozco que ocurrió. “Este duro golpe nos debe enseñar que en la calidad de las alianzas estaba la posibilidad de victoria. Quizás se hubieran ganado la mayoría de las Alcaldías, sobre todo Maracaibo. Hubiese sido una alianza no sólo cuantitativa, sino cualitativa. Habría sido una avalancha de energía y voluntad contra la maquinaria mercantil del oficialismo. Tenemos que aprender de estos porrazos”.

SILENCIO. La gestión de Omar Prieto no pudo comenzar peor. De hecho comenzó una extraña política comunicacional de guardar silencio sobre algunos temas. No dijo absolutamente nada cuando Maracaibo, San Francisco, Cabimas y Lagunillas eran una olla de presión por la escasez de gasolina. Él debía encabezar las soluciones y las explicaciones a los zulianos, pero prefirió callar. Si hizo mutis buscando evitar que el problema lo afectara en su naciente gestión, se equivocó porque igualito lo impactó. El silencio le hizo más daño, porque la gente percibió que poco le importaba la gravedad del tema. El otro traspié inicial fue la lucha contra el bachaqueo. La noche de su victoria anunció una operación a gran escala para evitar que los bachaqueros se apropiaran de la comida del pueblo y dijo que iba a ingresar al mercado Las Pulgas. Creo que aún no ha pasado ni por el frente de ese importante y anarquizado centro de compras. Lo peor es que delegó en los militares el control de la distribución de alimentos y de la lucha contra el bachaqueo ¿Reculó? Pareciera que sí ¿Ha vuelto a hablar de la intervención en Las Pulgas? Para nada. No inició nada bien su trabajo.

VOLUNTAD. Fuerte el trabajo que se le avecina al partido Voluntad Popular a nivel nacional, sobre todo ahora que deben validarse de nuevo ante el CNE luego de la insólita decisión de la ANC. En el caso del Zulia VP cierra un año con altos y bajos. En su alianza con Primero Justicia rompieron la ecuación política en el estado cuando decidieron escindir la MUD y crear una Unidad alterna liderada por Gustavo Ruiz, quien hizo un buen trabajo incorporando a sectores que nunca habían sido llamados. Esa arriesgada jugada encabezada por Ruiz apuntaló las opciones de Juan Pablo Guanipa de ser candidato a la Gobernación. Voluntad Popular en el estado de seguir tendrá un rol protagónico en un año que se asoma muy movido en materia política. VP en el estado tiene un buen equipo liderado por Lester Toledo, Angel Machado, Desiree Barboza y Gustavo Ruiz.

PJ. El partido Primero Justicia a nivel nacional tiene varias tareas pendientes en el 2018, pues está en puertas una elección presidencial que obligará a ser hábiles y arriesgados en la toma de decisiones para construir una opción de triunfo. En el marco del desgaste que sufre la imagen de Henrique Capriles, Juan Pablo Guanipa prosigue con sus giras por todo el país llevando un mensaje de Unidad ante la adversidad. JPG tiene sus propios retos, sobre todo en el Zulia porque a raíz de su decisión de no juramentarse ante la ANC, tiene que convencer a la mayoría sobre la validez de su postura. Pero además debe decidir sobre la propuesta que le hizo PJ de ser su precandidato presidencial en unas eventuales primarias.

INCREDULIDAD. Recibí en mi correo la última encuesta de Datanalisis que arroja resultados preocupantes. El estudio consultó a 997 personas entre el 10 y el 23 de noviembre. Los datos demuestran que la mayoría de la población perdió la confianza en todas las instituciones y que la percepción sobre el país sigue siendo muy negativa. Cuando consultan a los entrevistados sobre el estado de la nación, 89,5% lo considera mal y muy mal. La valoración negativa de la gestión de Nicolás Maduro cierra en 74,5%. Otros que salieron reprobados en apoyo popular son: MUD con 60,9% de rechazo, PSUV 74,1%, AN 57,3% y ANC 74,3%. Al preguntar sobre la intención de voto de los actuales presidenciables Leopoldo López sigue en primer lugar con 18,2%, Henri Falcón da la sorpresa con 11,1%, Maduro aparece tercero con 9% y prosigue Henrique Capriles con 6,6%. En síntesis la incredulidad en la mayoría de la población se está volviendo crónica.

LIBERTAD. Me alegró que por fin se le otorgó su libertad al concejal Angel Machado y a los colegas que fueron injustamente detenidos en el marco de las protestas. Nunca debieron ser apresados y mucho menos enviados a una cárcel.

RECESO. Este columnista se toma un breve receso por la época navideña. Sólo serán dos semanas de ausencia porque estaremos de regreso, con el apoyo de Dios y La Chinita, el jueves 11 de enero de 2018. Antes de concluir quiero desearle a todos mis lectores que tengan la mejor Navidad posible en el marco de las inmensas dificultades que estamos viviendo y que el nuevo año esté pleno en salud y éxitos. No perdamos la esperanza porque Venezuela merece el esfuerzo. Sigamos adelante ¡Feliz Navidad y un 2018 lleno de satisfacciones!

Darwin Chávez|@darwinch857|darwinch67@gmail.com

