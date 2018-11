Williams Caballero: Pensión solo alcanza para adquirir dos kilos de carne

(Puerto La Cruz. 27/11/2018) El coordinador de Vente Venezuela en Puerto La Cruz, e integrante del equipo anzoatiguense del movimiento de ciudadanos libres, Williams Caballero, denunció que “la pensión solo alcanza para adquirir dos kilos de carne”, de esta forma salió en defensa de los miles de pensionados que sufren para comprar alimentos y medicinas.

“Los mil 800 bolívares que obtienen los pensionados solo les permite comprar dos kilos de carne que ya arribó al costo de 900 bolívares por kilo; este es el socialismo, pura hambre”, afirmó.

El dirigente liberal manifestó que los venezolanos que lo dieron todo por el país durante todos sus mejores años hoy están huérfanos y atrapados por un espiral inflacionario que solo les garantiza la muerte.

Indicó que los abuelos de Puerto La Cruz, como de toda Venezuela, tienen que optar entre comer o comprar medicinas, debido a que sus menguados ingresos no alcanzan para ambas acciones.

“Maduro es el responsable de la crisis. Aquí nadie se salva”, sentenció.

Williams Caballero, a través del equipo de campo de Vente Venezuela en el municipio Sotillo, propició un trabajo de campo para determinar la opinión de los pensionados con relación a sus ingresos y el 75% aseveró que la pensión “se disuelve como sal en el agua”.

El dirigente liberal aseveró que un cambio en la visión y acción económica en el país es urgente. “Un aumento de sueldo no significa nada, por el contrario el incremento de los salarios mínimos lo que hace es que la vida se encarezca más”.

El representante del partido que encabeza nacionalmente María Corina Machado manifestó que solo la aplicación de medidas liberales, como el aumento de la producción, el achicamiento del Estado y el apoyo a inversionistas pudieran salvar a la nación.

Mercado Municipal

Invitó a Nicolás Maduro visitar al Mercado Municipal de Puerto La Cruz y tratar de comprar comida con un ingreso de Bs. 1800 soberanos.

“Lo reto a sobrevivir con lo que pueda comprar con este ingreso. Él habla de su revolución porque allá en Miraflores tiene las tres comidas y si se enferma posee medicamentos”.

Caballero finalizó al aseverar que “los venezolanos debemos resistir y avanzar”.

