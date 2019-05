Williams Dávila confirma que «Oposición y Oficialismo viajarán a Noruega para seguir NEGOCIANDO»

CARACAS- El diputado a la AN, Williams Dávila, indicó que en Noruega hubo “unas conversaciones” donde se acordó una nueva reunión pronto.

“No se sentaron, no hubo ningún tipo de diálogo, ahí hubo unas conversaciones que efectuaron la gente de Noruega por separado y acordaron que próximamente se iban a reunir”, dijo en entrevista a Unión Radio.

En ese sentido el parlamentario acotó que representantes de la oposición y del oficialismo viajarán hasta Oslo para reunirse con dichas autoridades noruegas para “seguir buscando solución política a la crisis”.

“En este momento hay diversos grupos que están participando: Noruega, el GCI, el Grupo de Lima, contactos bilaterales, entre otros. Esto pone en evidencia que el tema venezolano es de preocupación. Lo que a mi me llama la atención es que la Federación Rusa que en otras partes del mundo está coincidiendo con la extrema derecha neopopulista, es una contradicción porque aquí se habla de una revolución de izquierda pero ellos coinciden con la derecha neopopulista de Europa”, apuntó Williams Dávila.

Por otro lado afirmó que existe “una violación flagrante en la Constitución” por las acciones que el TSJ y la ANC han llevado a cabo sobre los diputados del parlamento, y dijo que el vicepresidente de ese poder legislativo, Edgar Zambrano, permanece “desaparecido” debido a que tanto su familia como su defensa, no han podido verificar su estado físico ni el sitio de reclusión.

“Hasta este momento no tenemos una información oficial de parte de la fiscalía o de otros organismos en relación al sitio donde se encuentra, y hasta este momento para nosotros está desaparecido, porque ya van dos semanas en las que no ha tenido posibilidad de conectarse con su familia, hijos, con sus abogados y esto genera una situación de incertidumbre”, dijo Dávila quien también expresó que están solicitando un hábeas corpus para que Zambrano sea liberado lo más rápido posible.

NOTA DE PRENSA

Williams Dávila confirma que «Oposición y Oficialismo viajarán a Noruega para seguir NEGOCIANDO» was last modified: by

Loading...

Williams Dávila confirma que «Oposición y Oficialismo viajarán a Noruega para seguir NEGOCIANDO»

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):