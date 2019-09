Xenofobia «Aérea»: Aeroméxico prohíbe volar a venezolanos si el avión pasa por EEUU

Aeroméxico prohíbe volar a venezolanos si el avión pasa por EEUU. La línea Aeroméxico emitió un comunicado el pasado 27 de septiembre en el que explicó la razón por la que no permitió el embarque de dos venezolanas en uno de sus vuelos.

Andrea Pérez, acompañada de su hija de 9 años de edad, se presentó el 24 de septiembre en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, ubicado en la Ciudad de México, para tomar un vuelo a Francia. Sin embargo, la aerolínea no le permitió tomar el avión alegando que no contaba con la documentación adecuada.

Tras varios días de espera en el aeropuerto, Aeroméxico le informó a Pérez que no podía tomar el vuelo a Francia porque el espacio aéreo de Estados Unidos prohíbe que pasajeros de nacionalidad venezolana sobrevuelen su territorio. La aerolínea explicó que la medida se debe a las tensiones que existen entre la nación norteamericana y el régimen venezolano.

El comunicado destaca el riesgo que representa para la compañía el traslado de ciudadanos venezolanos, en otras palabras buscan una excusa para tapar su xenofobia hacia los venezolanos o ¿es que los venezolanos se pueden lanzar en paracaídas desde sus aviones?

