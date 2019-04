XENOFOBIA: Una Juez del concurso España Got Talent le dijo a un venezolano que “regresara a su país”

MADRID.- El cantante venezolano Daniel Huen vivió un momento muy desagradable en el reality show España Got Talent, cuando una de las jueces, la española Paz Padilla le preguntará por que no sé quedó en el país si él era tan buen cantante. Evidentemente, este tipo de pregunta fue tomada como una acción xenófoba hacía al cantante e inmediatamente la comunidad de venezolanos en España comenzaron a criticar a la presentadora.

En consecuencia, la propia “jueza” se pronunció tras su metida de pata y aseguró que “ella no sabía que el concursante el venezolano”; pues con esta declaración se “lava las manos” y deja entre dicho que ella no tuvo una “actitud xenófoba” contra el talentoso cantautor venezolano Daniel Huen.

