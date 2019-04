Con jonrones de D.J. LeMahieu, Aaron Judge, Clint Frazier y Mike Tauchman, así como con pitcheo excelente del japonés Masahiro Tanaka, los Yankees de Nueva York arrollaron este sábado en las Grandes Ligas a los Reales de Kansas City 9×2.

La mala noticia para los Yankees fue la salida del juego de su atro Judge, quien después de conectar bambinazo temprano, se lastimó en la sexta entrada tras pegar un sencillo. El jardinero fue llevado al hospital para que se le realizara una resonancia magnética.

Por su parte, Tanaka (2-1) estuvo estelar desde la lomita con siete sólidas entradas, en las que soportó apenas una carrera, por toletezo de cuatro esquinas de Whit Merrifield. El abridor ponchó a siete bateadores de los ‘Monarcas’.

En el noveno, los Reales marcaron otra por cuadrangular de Chris Owings.

Los Yankees comenzaron el juego con 12 jugadores en la lista de lesionados, incluidos los toleteros Giancarlo Stanton, el dominicano Gary Sánchez y Aaron Hicks, así como el lanzador quisqueyano Luis Severino.

Judge, quien la botó en el primer inning, suma cinco jonrones y está bateando para promedio de .288 con 11 impulsadas.

Frazier despachó su bambinazo en el segundo capítulo y Tauchman y LeMahieu en el cuarto de forma consecutiva.

La derrota fue para el también abridor Heath Fillmyer (0-1), quien soportó seis carreras en cuatro innings.

Yankees el gana a Reales 9-2, con cuatro jonrones was last modified: by

Loading...

Yankees el gana a Reales 9-2, con cuatro jonrones

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):