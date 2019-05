Yanquis barrió a los Reales en Doble Juego

Austin Romine y Cameron Maybin remolcaron dos carreras cada uno en un segundo inning con cinco carreras de Nueva York y los Yanquis aguantaron para derrotar 6-5 el sábado a los Reales de Kansas City y ganar los dos juegos de una doble cartelera. Llevan siete victorias seguidas.

Romine terminó con tres hits y Maybin sumó otro remolcador en el tercero, después de que fuertes tormentas obligaran a aplazar el juego del viernes.

Chance Adams trabajó cuatro innings y se llevó su primera victoria en las mayores en el segundo encuentro, después de que Chad Green lanzara un inning como abridor de los Yanquis. Adams admitió tres carreras y cinco hits, con un par de pelotas mal dirigidas en el jardín que llevaron a dos carreras en el cuarto.

En el primer duelo de la noche, Luke Voit disparó un jonrón en el séptimo inning para la ventaja definitiva y el venezolano Thairo Estrada amplió la diferencia en el octavo con un doble por el rincón del bosque derecho, remolcando a Brett Gardner y Clint Frazier.

J.A. Happ (4-3) lanzó seis buenas entradas, con 10 ponches. Había permitido solo un hit hasta que Whit Merrifield bateó un jonrón de tres carreras en el sexto para igualar el partido. Fue el 14to jonrón tolerado por Happ, empatado en el segundo lugar de las mayores.

En el primer juego:

Por los Yanquis, el colombiano Gio Urshela de 3-1, una impulsad. Los venezolanos Gleyber Torres de 5-0; y Thairo Estrada de 4-2, dos remolcadas. El dominicano Gary Sánchez de 4-0.

Por los Reales, el dominicano Adalberto Mondesí de 4-1. El puertorriqueño Martín Maldonado de 3-0. El cubano Jorge Soler de 4-0.

En el segundo juego:

Por los Yanquis, el venezolano Gleyber Torres de 4-0. El cubano Kendrys Morales de 4-1 con una anotada. El colombiano Gio Urshela de 3-1 con una anotada.

Por los Reales, el puertorriqueño Jorge López de 4-0. El cubano Jorge Soler de 4-1 con una anotada y una impulsada.

