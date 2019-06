YASER DAGGA: LA CASITA ES UN LUGAR DE ESPERANZAS

La Fundación Frigilux luz de esperanza para niños con diversidad funcional y alto riesgo en materia de salud, atiende cerca de 85 pacientes en su mayoría varones.

Esta institución sin fines de lucro surge hace 3 años bajo la dirección del presidente del grupo de empresas Cyberlux-Frigilux, Yaser Dagga, con el propósito de respaldar a los niños del estado Carabobo que presentaran ciertas limitaciones o diagnósticos.

En sus inicios la Fundación Frigilux no tenía una estructura física donde atender a los niños sin embargo esto no fue excusa para dejar de apoyarlos. Dagga junto a un equipo de trabajo conformado por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, del lenguaje y dos trabajadores sociales se encargaron de visitar las casas de los niños que ameritaban tratamiento recorriendo la ciudad de Valencia.

En el año 2016 y durante dos años consecutivos el equipo de especialistas trabajó a domicilio visitando a los niños que requerían tratamientos especiales. “Estas visitas se hacían dos o tres veces por semanas en un transporte integrado por siete camionetas que recorrían diversos puntos de Valencia, San Diego, Guacara y Naguanagua”, todo con el propósito de atender a los niños dijo Dagga.

La labor de la fundación fue expandiéndose por el estado Carabobo, por esa razón en julio de 2018, la Fundación Frigilux decide alquilar una oficina en el Centro Comercial Camoruco ubicada en la Avenida Bolívar de Valencia donde citaban a los niños y paralelamente se realizaban las visitas domiciliarias.

“Nos dimos cuenta que habíamos crecido mucho, ya no podíamos seguir operando bajo los mismos patrones e hicimos realidad el sueño de la fundación. Lo que nosotros llamamos ahora La Casita”, expresó el presidente de Cyberlux-Frigilux,, Yaser Dagga.

Hoy la Fundación tiene su sede en “La casita” Naguanagua, Valencia unas instalaciones llenas de color y amor beneficiando a más de ciento ochenta familias desde su creación. Incluso, muchos niños se han dado de alta debido a la superación de sus condiciones de manera progresiva.

La Casita, cuenta con múltiples espacios. Actualmente cuenta con fisioterapeutas, psicopedagogos, fonoaudiólogos, estimuladora del lenguaje, orientadores, personal administrativo, mantenimiento y de la cocina.

La Fundación Frigilux ofrece además el programa de meriendas, el programa Educativo Integral y psicología. En el programa de meriendas todos los niños que asisten diariamente a las terapias tienen el beneficio de una alimentación saludable en vista de las diversas problemáticas a nivel de intolerancia y alergias que presentan este tipo de niños; en el programa educativo los niños reciben clases de inglés, musicoterapia y arte terapia y en el de psicología los niños reciben terapias conductuales y lúdicas. En este programa también los padres tomas orientaciones para abordar y manejar mejor la condición de sus hijos.

“Seguiremos afianzando nuestro compromiso con las familias que realmente necesitan de nuestra ayuda”, concluyó el presidente de la empresa Yaser Dagga.

NOTA DE PRENSA

YASER DAGGA: LA CASITA ES UN LUGAR DE ESPERANZAS was last modified: by

En : Notas de Prensa