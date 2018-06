Yrmana Almarza en ME LO DIJO UN PAJARITO: Aumentó la dificultad

“Si callamos, las piedras hablarán”. Lucas, 19:40

Sigue el desorden… Cuesta mucho mantenerse optimista, preservar el pensamiento positivo sobre una rectificación, una mejoría real y sostenida de la política económica en nuestro país por parte de sus actuales hacedores. El anuncio del nuevo incremento salarial, el cuarto en lo que va de año, por su dimensión no es más que el reconocimiento de la hiperinflación. Subir 130 por ciento el sueldo es la sentencia firme a no querer atajar la bola en seco; la estrategia es dejarla rodar hasta donde pueda llegar. Si lo que se necesita es parar de generar dinero electrónico, que el Banco Central de Venezuela no emita más ni en físico ni virtual, plata sin respaldo ¿por qué se sigue ese patrón? Si lo que se necesita es reactivar la producción nacional en alimentos y medicinas principalmente y reducir las importaciones ¿por qué el Gobierno sigue importando y mantiene la política de control de la miseria que reparte? ¿Avanzamos? ¡Sin duda! Seguimos en la recta hacia el terminal de las dificultades y los lamentos sin la certeza de saber cuántos llegarán con vida al final. Aumentar el salario sin corregir los problemas estructurales, sin levantar el control cambiario, sin dar apoyo a la producción nacional, sin garantizar la normal circulación de efectivo, sin dar los pasos que tantos especialistas han dicho que se deben dar y que el Gobierno conocen es sencillamente cavar más hondo el túnel hacia la frustración salarial y el empobrecimiento del trabajo formal. Hay que poner orden. El desorden no puede seguir siendo la ruta. Aumentar el sueldo sólo aumenta las dificultades y el Gobierno lo sabe; el Gobierno sabe que hoy, jueves 21 de junio cuando se escribe esta columna, a horas del anuncio de los rimbombantes cinco millones 196 mil bolívares que son el nuevo salario integral, el cartón de huevos, la carne y el pollo de cuatro millones de bolívares pasaron a cinco o seis millones; que la papa y el tomate rompieron la barrera del millón y medio de devaluados bolos, el Gobierno lo sabe… en el Gobierno saben lo que están haciendo y por eso no es posible creer en una rectificación. De este cuarto aumento -el primero fue en enero, el segundo en marzo, el tercero en mayo y ahora este- rescato una ligera intención de “equilibrio en la balanza” al establecer el sueldo por encima del beneficio alimenticio, conocido como Cesta Ticket, lo que hasta el 20 pasado era a la inversa pues es sólo sobre el salario que se pueden aplicar los pasivos que benefician al trabajador. De corazón, no se trata de criticar por criticar, se trata de que repetir la fórmula no mejora la situación. Es falso que un trabajador va a comprar más con este aumento en una economía marcada por precios en dólares para los bienes y servicios que oferta que deben ser pagados en bolívares virtuales. Eso no se cambia con decretos ni con palabras en discursos que los medios bajo amenazas deben transmitir. El desorden económico sigue, se mantiene. El deterioro de la población más débil se acrecienta, el malestar colectivo contenido en la falsa resignación de aceptar lo que pasa porque nada se puede hacer para cambiar la crueldad de la realidad es un caldo de cultivo que se cuece a fuego lento según sociólogos que explican que algo, que alguna cosa, la más no pensada será el detonante de una furia colectiva que arrasará con todo a su paso.

Duda… con la escasez de efectivo, a los pensionados nunca le dan su pensión completa. En los bancos les dan algo de dinero pero no siempre es el 100 por ciento… con el aumento de la pensión a cuatro millones 200 mil bolívares, ¿cuánto efectivo le van a dar los pensionados en los bancos o es que este Gobierno sí tiene dinero en efectivo y lo que nos ha hecho lo ha hecho de manera intencional, premeditada y planificada? En la foto de amigo Cheo Nava, con la que abro esta columna, se puede ver a dos adultos mayores que la lente de Cheo capturó en las inmediaciones de un banco a la espera de poder cobrar su pensión. Tristemente, estos ancianos llevaban dos días a la intemperie y no habían cobrado un día por falta de efectivo y al otro, por falta de sistema. De allí mi duda pues… los viejitos van a cobrar la bologña en efectivo o por transferencia y si es el segundo caso, ¿cómo hacen los que no tienen tarjeta? Porque plástico en los bancos nunca hay.

Mientras tanto… cientos de familias comen gracias al familiar, pariente o amigo que desde el exterior envía una remesa y no de la caja del Clap que llega cada tres o seis meses o de la bolsita que se consigue porque se trabaja en una institución del Gobierno.

Villanos… Lo escrito en el comentario de arriba es tan cierto, que un millón 900 mil venezolanos están pasando hambre, a punto de morir por desnutrición y de ese grupo, 410 mil son niños menores a cinco años de edad. Esos casi dos millones de hermanos venezolanos que están en nuestro suelo, tienen una situación tan grave de desnutrición que si se les da un plato de caraotas o lentejas de las que viene en una bolsa de comida que dan en las instituciones del Gobierno o de las que viene en una caja del Clap para solventar de manera inmediata que no tienen alimentos, los matan porque su cuadro de desnutrición es tan severo que requieren de atención, tratamiento y alimentos especiales para sacarlos del cuadro de desnutrición. Edison Arciniegas, director de la ONG “Ciudadanía en Acción”, reveló esta y otras alarmantes cifras durante su participación en la entrevista de la mañana de Globovisión en la que alertaron que 10 millones de venezolanos caminan hacia la desnutrición este año. ¡10 millones de venezolanos! Arciniegas fue excelente, impecable y limpio en cada item que señaló y sobre todo en la exigencia al Gobierno de asumir soluciones. Pero más certero fue su comentario sobre la despolitización de la apertura del canal humanitario. Textualmente, Arciniegas dijo que esto jamás debió ser un punto en la negociación política: “Eso jamás se debió poner en la mesa de negociación… la ayuda humanitaria tiene un solo objetivo, salvar vidas, no otra. El Gobierno es el que está… si estuvieran otros pues entonces se resolvería con los otros pero hay que resolver que estos que son los que están”. Bien clarito, pidió al Gobierno “asumir en público lo que asume en privado”, es decir, aceptar que sólo no puede solventar el problema alimentario y de salud de la población. El joven director de “Ciudadanía en Acción” recordó que dos países socialistas como Cuba y China, que recibieron ayuda humanitaria no sufrieron cambios en su modelo de gobierno. Es tiempo de empezar a decir las cosas porque callarlas no va a ser el dedo que tape el sol. Tal y como lo reza Lucas 19:40 si nosotros callamos, las piedras hablarán porque la realidad es tan contundente y generalizada que es imposible ocultarla pero es mucho más imposible que quienes quieren disfrazarlas con mentiras, no queden como eso, como un disfraz de mentiras. Es tiempo de exigir soluciones a los responsables y si estos no quieren resolver pues entonces hay que decirlo, que los responsables no tienen voluntad de resolver porque hay algo que debe estar por encima de la presión política: la vida de los que no se pueden ir del país, la vida de quienes nos quedamos aquí.

Por cierto… Esta semana el Buen Dios recibió 19 querubines en el cielo. Se trata de los 19 niños que murieron de Difteria en Bolívar, enfermedad que se supone no debería existir en Venezuela.

El mata rumores… Paradito y derechito apareció el Gobernador del Zulia, Omar Prieto en un contacto que hizo esta semana para apagar los fuegos de su desincorporación como autoridad regional. Tal y como comenté la semana pasada, los rumores se desataron ante su posible abandono del cargo a causa de la recuperación post operatoria que lo ocupa y una eventual metástasis a causa de un supuesto cáncer que padece. La noche del jueves pasado, por canales telemáticos, se hizo correr una nota de voz de Prieto en la que decía que al estar al 100 por ciento volvería de lleno a sus funciones de Gobierno. Par de días después, por los mismos canales telemáticos, se hizo correr una invitación para verlo en vivo a través de redes sociales. En esa “alocución oficial”, Prieto hizo saber que hay Prieto para rato y que está en franca recuperación, que espera en más o menos un mes ocuparse de lleno en funciones y hasta bromeó con que los pronósticos sobre su enfermedad, muerte, padecimiento o cualquier deseo negativo sobre su persona, se cayeron como se han caído algunos pronósticos del mundial de fútbol. Lo vi bien, de pie, derechito para estar recién operado de la columna y no pude, no pude evitar recordar que así vimos muchos a Hugo Chávez y un año después murió. Yo le deseo, a diferencia de muchos, salud y bienestar a Prieto. Para mí sería injusto que él no pueda ver el futuro del país.

Por cierto Gobernador… ya que usted está tan bien de salud gracias a Dios y según los datos aportados por usted, muy pronto estará al frente del Gobierno cuando esté al 100 por ciento, usted no se ha preguntado qué hacen en la Secretaria de Transporte de su gabinete. 1. La tarifa no se respeta y nadie le hace caso a la secretaria de transporte para que la respeten; la tarifa la cobran al precio que les viene en gana los transportistas. 2. Los profesionales del volante viven armándole peos por aceite, cauchos y baterías reguladas para trabajar y lo menos que hacen es trabajar. 3. Los buses rojos privados, los pequeños, es falso que están operativos todos. No más hay unos poquitos por aquí, otros poquitos por allá. 4. Todas las semanas lo amenazan con un paro que supuestamente las estrategias de la secretaria de transporte frenan pero lo menos que hacen es prestar servicio a la colectividad a pesar de que logran “acuerdos” con usted… siento que es tiempo de mover esa mata o cortar algunas ramas para que salgan hojas nuevas, ¿no cree Ud?

En Maracaibo es peor… El transporte público y los buses siguen siendo perreras humanas. ¡Qué vergüenza es este Alcalde de Maracaibo para la Ciudad y sus ciudadanos!

En la Guajira… La situación irregular que se presentó con la Alcaldesa de la zona y su mejor amiga, trató sobre una ayuda que la segunda pidió la primera para trasladar un familiar de la primera a un hospital de Maracaibo en Ambulancia. La ayuda se le negó, pues según me contaron, en la Guajira no hay disponible ninguna ambulancia de carácter público o particular. Al día siguiente, la mejor amiga de la Alcaldesa se encontró con familiares directos de la Burgomaestre y se agarraron por las mechas y ese fue el motivo por el que desde la Guajira, los guaguaches dieron a conocer que la Alcaldesa metió presa a una amiga. La noticia cayó mal en el Ayuntamiento Municipal pues aunque es cierto que no hay ambulancias, hay vehículos particulares que pudieron ser acondicionados para el traslado o la Alcaldesa, cuenta con los recursos para hacer el alquiler de una ambulancia privada. En la Alcaldía se pregunta cuál es el destino de alguno de ellos al momento de necesitar una ambulancia para salvar sus vidas o las de un familiar como esposa, esposo, padres o hijos. “Si le hizo eso a su amiga, compañera de lucha, a una hermana de la vida que se partió el lomo por hacerla Alcaldesa, ¿qué podemos esperar nosotros pájara?”, fue uno de los mensajes que me llega desde la Plaza que está al frente del Palacio Municipal de La Guajira. Otra de las críticas a la gestión municipal de la nueva Alcaldesa, es que revise su entorno, porque “le están pintando una realidad que no es”. En la Alcaldía de Guajira no les han pagado a los trabajadores con puntualidad sus obligaciones salariales y tampoco se habla de ayudarlos para paliar la crisis tan dura y fuerte que azota a la población wayuu. Lo más triste es que el Alcalde de Mara, cuya gestión municipal más allá de las diferencias políticas que se puedan tener con él, ha sido exitosa y bastante funcional, le ha dado varias recomendaciones de operatividad a la Alcaldesa Indira y lamentablemente, ha hecho caso omiso. En Guajira como que van al fracaso.

El bus de Drácula… El TransDrácula es el nuevo sistema de transporte que puso a rodar el Gobernador de Carabobo, Lacava. Carabobo, azotada por la falta de transporte, los transportistas afectados por la crisis que los dejó en cuatro bloques por cauchos, aceite y baterías por nombrar sólo tres insumos básicos para prestar servicio, se paralizaba hasta que su gobernante, creativo y original como sólo él puede serlo y de allí que destaque en medio de su charco, recuperó 34 unidades de transporte escolar que estaban paradas por tonterías y por el precio que cuesta comprar un bus nuevo, reparó 14 y así multiplicó los cobres y puso a rodar a los carobobeños en buses amarillos con negro a los que le pintó el ícono del vampiro pitiyanki fantabuloso holibudense Drácula y los bautizó como “TransDrácula”. Con todo y la locura que le atribuyen a este gobernante revolucionario, ojalá la mitad de los chavistas fueran como él. Quiero al menos uno, un Lacava para Maracaibo estaría bien porque nosotros lo que necesitamos es gente que trabaje para solucionar los problemas que tenemos como población. Les hago una pregunta… ¿ustedes creen que a los carabobeños, a los valencianos específicamente que es donde comenzaron a rodar estas unidades, les importa hoy día que Lacava sea chavista, milite en el PSUV o sea Madurista? ¡No! Sólo les importa que el carajo solucionó y que ya tienen cómo ir y venir de la casa al trabajo, a los centros de estudios y viceversa. ¿Les digo otra cosa? Tengan cuidado con ese monstruo, con ese loco… ése sí es el próximo Hugo Chávez.

Mientras tanto… aquí en Maracaibo ya nadie quiere recibir el billete de 500 bolívares, el nuevo, el que está circulación pues, que frente a una nueva reconversión, su valor quedará expresado en 0.5 con lo que no se podrá comprar nada, dejando en claro que en realidad ese billete sería el de 500.000.

Otra mujer para UNT… Veo con agrado la designación sin serlo, de Elimar Díaz para levantar de las cenizas al partido Un Nuevo Tiempo. El rescate del mismo se le asigna a esta joven parlamentaria, que construyó su liderazgo de la mano de grandes líderes como el ex gobernador Pablo Pérez. Díaz, a quien yo bauticé en este columna como la Cenicienta de la política por la sorpresa que dio al ganar su circuito, hoy viernes que se lee esta columna, estará encabezando la primera protesta organizada como figura fuerte y visible de Un Nuevo Tiempo en Maracaibo por el tema de la oscurana permanente en la que nos mantienen por los apagones y fallas eléctricas. Destaco que la joven Diputada es bastante organizada y batalladora, lo que no me queda claro es si pueda con la múcura de UNT y cuando digo la múcura lo digo literal porque hay mucho pero mucho peso en ese partido, peso que lo hunde, peso que no lo deja subir, peso que no le permite emerger, peso pesado, de ese que entierra, que derrota, que vence, que impide que la cosa avance, peso que hay que soltar, liberar, desamarrar, lanzar por la borda para aligerar la carga y echar pa’lante. ¿Podrá Elimar Díaz hacer eso o le tocará arrastrar con los pesos de UNT cuál rea arrastrando un grillete en el tobillo? Mi más sincero deseo de éxito a la amiga diputada en esta sacudida de polvo en el partido de la casita. Ojalá y levanten cabeza. Por lo pronto, el tambor de Un Nuevo Tiempo vuelve a sonar, lo tocan varios pero el show está a cargo de Elimar.

Un error más… es el que se comete contra el sector empresarial toda vez que por decreto en el Zulia, les exigen a todos los empresarios de todos los sectores adquirir una planta eléctrica para surtirse de electricidad durante los cortes programados entre las 11 de la mañana y las 10 de la noche. De corazón, cómo un pequeño comerciante, un mediano empresario puede adquirir una planta eléctrica en estos momentos con un dólar que ya va a llegar a los tres millones de devaluados bolos. Una planta, la más barata, cuesta 10 mil dólares y operan a gasoil o gasolina, ambos carburantes por los que hay que hacer colas de colas para comprarlos, porque ni hablar de una planta para la autogeneración de electricidad que trabaje con batería recargable, esas deben pasar fácil los 30 mil dólares. Lo político sigue matando lo económico. Se está condenando al sector empresarial a no vender. De verdad, yo no sé en qué están pensando estos señores que nos gobiernan, pero en nosotros y en nuestro beneficio no parece que sea. Después quieren que el comercio pague impuestos y las empresas pague impuestos especiales y abundantes para ayudar con la recuperación de las ciudades. ¡Cínicos!

Y volvieron las expropiaciones… pero ahora de pequeños comercios en los mercados populares. Como dicen la canción, sin rencor, porque hasta está prohibido sentir odio por la gente. El turno fue para 80 locales del Mercado Plaza en Los Teques. Hay actualmente intervenidos ocho mercados municipales en todo el país, así que no es de extrañar que la cifra de expropiaciones a microempresarios aumente. ¡Dios nos ayude!

No todo es malo… Bueno amigos, aquí seguimos, sin efectivo, sin alimentos de calidad, sin medicinas y condenados a muerte de caer en un hospital, sin internet para hacer transferencias y sin puntos de venta para comprar lo poco que se pueda… si esta situación no nos mata, nos matará nada. Seremos inmortales.

Hasta la próxima semana.

Yrmana Almarza|@Yrmana

Yrmana Almarza en ME LO DIJO UN PAJARITO: Aumentó la dificultad was last modified: by

Loading...

Yrmana Almarza en ME LO DIJO UN PAJARITO: Aumentó la dificultad

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):