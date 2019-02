Yrmana Almarza en ME LO DIJO UN PAJARITO: ¡Peines cero!

Se caen las trampas… El diálogo siempre ha sido y será una herramienta para dirimir cualquier conflicto. Es una bandera de paz que se saca para bajar toda presión, un gesto de buena voluntad para mostrar que se quiere solucionar una situación y por eso en la política el diálogo nunca dejará de ser una vía, más cuando este puede evitar agresiones físicas entre las partes y grupos en conflicto. Pero el diálogo también es una carta que en el juego político se usa para ganar tiempo. En nuestra situación el diálogo ha sido usado por el Gobierno hoy usurpador y por los representantes de la oposición del pasado como una carta a su favor. El Gobierno siempre lo invocó cuando se veían encerrado y con él jugó y lo utilizó y hasta se burló de quienes desde el exterior los apoyaron para dialogar. En la oposición hicieron con el diálogo lo que quisieron también, quisieron con él repartirse el país, atribuirse facultades que jamás les consultaron a la población que supuestamente representaron y al final los venezolanos pagamos muy caro dejar en manos de otros lo que nos corresponde hacer a cada uno de nosotros. Este año ha sido de exhibición, es decir, han quedado al descubierto muchas pero muchas mañas y equivocaciones de los bandos políticos del oficialismo y de la misma oposición. Una de esas cositas que han quedado al descubierto es la trampa del diálogo. Yo lo invito a que siga de manera minuciosa el inicio del año hasta la fecha, que revise las acciones y declaraciones de quienes hoy usurpan el poder en Venezuela y quienes hoy representan a la oposición para que vean cómo se ha caído la careta que sobre el diálogo impuso el gobierno usurpador y la oposición del pasado. Guaidó, nuestro Presidente interino ha llamado al diálogo que está invocando como loco la usurpación, como un diálogo falso. Y es que en cada oportunidad que se sirvió, el Gobierno usurpador se burló del diálogo, irrespetó los acuerdos, demostró que no tienen palabra y que no se puede confiar en ellos y por eso hoy, el único diálogo que entiendo es posible, es el que se está dando pero para ver cómo es que sale Maduro y sus acólitos del poder que están usurpando.

El Plan Guaidó… Sé que usted, al igual que yo, todos los días rezamos porque el Plan Guaidó dé resultado esta vez. Sabemos muy bien que esta es una oportunidad única e irrepetible; todos estamos tan conscientes de ello que por eso es que ya no hay abuelo que se quede en casa cuando nos llaman a protestar y no hay niño que agarre una tapa y se ponga a cacerolear. Hoy más que nunca los venezolanos le tenemos una fe enorme a los gringos pero sobre todo se la tenemos a Juan Guaidó y lo tenemos más que encomendado a Dios nuestro Señor y a la Virgen Santísima para que a nuestro Presidente interino no le suceda nada y el equipo que está junto a él siga dando pasos ciertos y seguros en este camino que ya inició y que no se puede detener aunque nos falte mucho por recorrer. El Plan Guaidó cuenta con el apoyo y la asesoría permanente de los países de la Comunidad Internacional volcados en ayudarnos para recuperar la Libertad y la Democracia y va muy bien, tanto que sentimos que este mes de febrero será el mes de los acontecimientos libertarios. Lo importante es no dejar solo a Juan, a nuestro Presidente, en ninguna acción de apoyo que nos requieran. Y es que este muchacho se ha ganado la confianza y nos ha devuelto la esperanza y aunque esta semana la sentimos larga, pesada, sin mayor avance, quiero hacerles ver que otro detalle que se le ha caído al Gobierno y son los laboratorios, son esos materiales que producen y elaboran con perversidad para enlodar a nuestro Presidente interino. Y aunque esto no es parte del Plan Guaidó, ha sido uno de los elementos de mayor fuerza en el apoyo nacional a este joven. Al gobierno usurpador ya no le resultan sus peines porque ya los venezolanos no pisan peine y este es el mayor fracaso que han tenido este año. Ahora sí es verdad que hagan lo que hagan y digan lo que digan nadie les cree y lo que dicen ya no tiene el efecto que ellos esperan. Lo único que se quiere de ellos es que se vayan, es que abandonen el gobierno que usurpan porque ya los venezolanos estamos claros, queremos cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.

Pulseando… pero se está pulseando. Nos enfrentamos a un grupo político muy grande, muy fuerte, muy poderoso, sostenido por la cúpula militar que fue corrompida por Hugo Chávez y que una vez que se hizo rica cometiendo graves delitos disfrazados de negocios estratégicos y se gozó de las mieles de la riqueza fácil y rápida y de la actuación con total impunidad, hicieron de Venezuela en sociedad con los políticos corruptos que hoy usurpan el poder un territorio sin Ley. Para esta cúpula, para este grupo dejar el poder no es una opción porque ellos esperan disfrutar todo lo que han robado y saqueado sin pagar culpas y ninguno quiere ser sacrificado. La Comunidad Internacional aumenta la presión y cerco sobre estos personajes y por eso, estos personajes saben que donde pisen fuera de casa les ponen los ganchos. De allí la importancia de la Ley de Amnistía, todo funcionario que pueda ayudar a salir de Maduro y su corruptela debe invocar esta Ley para su máxima y total protección y todo funcionario que aún siga cometiendo violaciones en nombre del gobierno que hoy usurpa Maduro y los personajes de la revolución la Ley de Amnistía no les servirá de resguardo ni de salvoconducto. Esto lleva tiempo, sí, lleva su tiempo y por eso muchos hoy sentimos que estamos como “detenidos”, que no se avanza pero no es así. Hoy hay una oposición seria en Venezuela, representada en Juan Guaidó, única voz de oposición y único Presidente reconocido por el pueblo de Venezuela y los Gobierno del Mundo.

Para que sepan… Tengo información fidedigna de Carabobo que los soldados en los Cuarteles se están yendo por lotes. Atentos porque las guarniciones militares se quedan sin gente. Lo que pasa es que el cerco comunicacional es una realidad en las regiones y hoy todos sabemos que aquí en Venezuela, sólo se conocen las informaciones que al Gobierno usurpador le da la gana que se sepan porque ellos tienen sometidos a los medios de comunicación, pero los soldados están pidiendo las bajas y se van y aunque se las niegan igual se van.

Un ejemplo… este último de enero despidieron al colega de VTV en el estado Yaracuy porque en rueda de prensa preguntó al Gobernador de la Entidad si era cierto que había ordenado la detención de 30 menores de edad. Al ser Julio León oficialistas y VTV el Canal del Estado, el Gobernador consideró como la mayor ofensa esa pregunta y mandó a despedir al colega. Esto pasa a diario con los periodistas del Canal del Estado que tienen prohibido hacer preguntas incómodas a los jerarcas gobernantes del socialismo. Y es que no es mentira que en la última semana se han estado llevando a los varones menores de edad que encuentran en las calles y que según las autoridades policiales y militares se ven “sospechosos” y “pudieran ser guarimberos”. Esta situación se ha repetido no sólo en Yaracuy y Carabobo, donde el Gobernador de Carabobo se vio obligado a desmentirla, sino también en el Zulia. Que un periodista que trabaje para los medios que su gente les haga preguntas capciosas, que los critiquen o los cuestionen.

Otra prueba es… la detención de los reporteros colombianos y del reportero francés. El periodismo crítico es enemigo del régimen y los periodistas que lo ejercemos también.

Solidez… Desde Caracas me explican que la Comunidad Internacional hará por nosotros todo lo que sea necesario por varias razones que paso a exponer a groso modo. Lo primero es los venezolanos somos un problema de atención para los países que nos acogen; sigue que las sociedades donde nos encontramos fuera de Venezuela sacan su escudo de resistencia frente a nosotros y se convierten en ciudades o sociedades xenofóbicas y exhiben un rostro negativo que deja mal parados a sus gobiernos; como la página del Ministerio del Interior y Justicia para el tema de los antecedentes penales no abre ni dentro ni fuera de Venezuela, a los países le toca recibir a todos los venezolanos sin distinción y esto ha traído serios y graves problemas para los países receptores pues así como han salido venezolanos buenos han salido venezolanos muy malos que han hecho cosas muy malas. Los países no tienen estructura de apoyo permanente a los venezolanos, muchos sólo tienen presupuesto o recursos para dar ayudas de paso. Cuando un venezolano se queda en una región sin dinero, sin empleo, sin casa, sin apoyo es un problema para ese estado o para las instituciones que allí operan y este problema se suma a los problemas que ya tienen que atender para con sus locales. Para la Comunidad Internacional que se solvente la situación en Venezuela va más allá de solventar un problema político de un país “vecino” o “hermano”, se trata de resolver su propia situación porque los venezolanos nos hemos vuelto un problema seamos buenos o malos y ellos están locos, desesperados porque todos los venezolanos que están en sus territorios regresen a sus casas. De allí la coherencia y solidez con la que países como Colombia, Estados Unidos, Chile, Argentina, Perú, por sólo nombrar cinco, han demostrado y seguirán demostrando en ayudar a Juan Guaidó y en ayudarnos a nosotros a salir de esta crisis que los venezolanos estamos obligados a jamás olvidar.

Pero va más allá… Hay un detalle del que poco se habla en la resolución del conflicto político venezolano. Se trata del escenario post salida de Maduro y sus acólitos del poder. Creo que está claro que para la Comunidad Internacional realizar una intervención a Venezuela es algo bastante sencillo de hacer, es decir, usted amigo lector que sueña con que hoy en la noche nos invadan cinco mil tropas extranjeras y saquen a Maduro de Miraflores vestido de naranja junto a los más de 50 ladrones que hoy usurpan el poder y que esas mismas tropas controlen y neutralicen a todos los militares corruptos y sus guarniciones, me permito decirle que eso es relativamente fácil y posible de hacer, eso sí, a un costo humano bastante alto. Pero de lo que poco se habla y es el detalle en el que se trabaja arduamente, es en qué hacer con los grupos insurgentes que hoy operan libremente en Venezuela después de salir de funcionarios y militares que les cedieron el territorio a cambio de sendos beneficios particulares. Me refiero a los grupos como el ELN, Hamás y Hezbolá sólo por mencionar tres. Elucubremos un rato: soñemos que nos invaden las cinco mil tropas, que sacan a Maduro y a su combo con las manos hacia atrás y que en los cuarteles izan la bandera blanca mientras que en las calles unos cuantos, que pueden ser muchos, rodilla en tierra de la revolución se baten a plomo parejo con los invasores libertarios mientras que los enchufados bolichicos se van entregando uno a uno y van cantando todo lo que saben. ¿Qué hacemos con los guerrilleros colombianos y los talibanes? ¿Qué se hacen con todos esos terroristas que disfrazados de árabes comerciantes están aquí? En el Zulia la guerrilla del ELN opera desde la zona fronteriza de Paraguachón hasta la Costa Oriental del Lago. Todos los que vivimos en el Zulia hemos sido víctimas del cobro de vacunas, llamadas para extorsiones, secuestros exprés y situaciones de alto peligro en las que cada acción se las atribuye el ELN de manera abierta. El Conas conoce de esta situación de boca de quienes sin miedo acuden a esta instancia a denunciar. Hamás y Hezbolá tienen campamentos de entrenamiento que comparten con el ELN en el Municipio Mara. Y los supuestos árabes han creado un corredor comercial que sirve como lavadora de dinero desde hace años y que cada día crece más siendo su centro de operaciones el Municipio San Francisco. Con mucho respeto, les digo que sería demasiado ingenuo creer que los líderes de estos grupos insurgentes se van a lanzar a las calles del país a echarse plomo con las cinco mil tropas por defender la revolución, pero si lo hacen, ¿Ustedes creen que ellos saldrán a la batalla con una pistola o con un fusil? ¡No, claro que no! Esta gente lleva años instalada en el país y utilizando nuestras riquezas para la creación de armas incluso nucleares. Se podrá sacar a Maduro y a sus acólitos del poder y su camarilla de jueces y militares que los sostienen en la usurpación pero en Venezuela se trabaja porque los días siguientes no se conviertan en meses de conflicto armado en un territorio de guerra para neutralizar y desmovilizar a estos grupos insurrectos que han sido y son aliados del régimen bolivariano, comunista y socialista.

Dato para Colombia… No hay manera de no pensar, de no creer, que una vez que caiga el régimen de Maduro, estos grupos insurgentes se muden a Colombia otra vez. La primera etapa de la resolución del conflicto en Venezuela que es la salida de los usurpadores supone que estos grupos insurgentes se convertirán en un problema franco y abierto a Colombia en territorio colombiano y por ende, volverán los tormentos a sus comunidades.

La maniobra… Como ya pasó y vamos bastante bien, ya les puedo contar en qué consistió el manejo estratégico de acción que cometió la Asamblea Nacional a cargo de Juan Guaidó para colarse por una hendija y volver a ser una luz de esperanza y el bastión de la fuerza popular del cambio en el país. Resulta que cuando inició este año, nadie esperaba nada del nuevo presidente del Parlamento. Hasta se dijo que sería otro año perdido como lo fueron los años a cargo de Ramos, Borges y de Barboza. Al ser este el último año del periodo del Congreso legítimo, los aliados del Gobierno en los partidos de oposición tuvieron el tupé de insinuar que harían de Guaidó un nuevo títere. Así pues creyendo que este año de la AN sería gris, el Gobierno se tomó un respiro, bajó la guardia y dejaron a la AN y al muchacho que la preside maniobrar. Pensaron tener todo bajo control hasta que el 5 de enero Guaidó abrió la ventana de la esperanza y en 12 días los cabildos abiertos fueron el agua que corrió por el túnel, se acumuló y les hundió la carretera dejándoles el hueco que tienen hoy. Pregunté a mis fuentes si lo dicho por los aliados del Gobierno en los partidos políticos de oposición era parte del Plan Guaidó o si era más de lo mismo y me respondieron: “Estados Unidos intervino”, por lo que no me parecería extraño que se haya llegado a una especie de acuerdo para que ahora esos aliados sean aliados de Guaidó y de allí que hoy, Venezuela exhibe de manera exitosa una única vocería y una única línea de acción en la figura única del Presidente interino, mientras que todos los demás políticos de oposición están callados. Fue entre el 11 y 17 de enero cuando la bola de nieve popular se hizo indetenible y el 23 de enero les dio la estocada. Importante destacar que esta acción no se la puede atribuir ningún bolsicón político de oposición, es una acción hecha por Juan Guaidó y su equipo de asesores.

Pero siempre hay cabezones… Un lector consecuente me pide que averigüe cuál fue el político zuliano al que nadie le presta ningún tipo de atención y es absolutamente ignorado en la vida pública y mediática zuliana a pesar de protagonizar diferentes actividades y que esta semana se fue a Caracas y pagó muchos dólares para sentarse en el programa de Vladimir Villegas y hablar sobre la situación actual en el país. Le dije a mi lector con mucho respeto que si el político es ignorado y no es tomado en cuenta y tiene pagar en dólares para que lo entrevisten en Caracas porque aquí nadie le mete un micrófono, pues no me molestaría en averiguar quién es, además cada quien elige cómo botar sus reales.

Piden elecciones… El ojo del mundo tiene puesta su atención en Venezuela, la mirada del mundo está sobre nosotros. La Unión Europea pidió a Nicolás Maduro que convoque elecciones nuevamente. Hasta el domingo tiene chance de convocarlas, de lo contrario, se espera que de manera independiente, Alemania, Francia y Gran Bretaña reconozcan a Guaidó como Presidente. Todo indica que así será porque no hay hasta hoy viernes primero de febrero que se escribe esta columna, indicios de que Maduro vaya a convocar nuevas elecciones. Para Estados Unidos, Maduro de seguir como va, puede terminar en Guantánamo y el subsecretario Pence ha dicho “que no nos pongan a prueba”. La situación sin duda está bastante complicada para Maduro y su combo. Han dado pasos en falso en los últimos días. El de jueves pasado fue uno; mientras Guaidó presentaba El Plan País, un equipo de funcionarios del régimen rodearon su casa. Parece que los asesores cubanos los han abandonado. La Unión Europea ha visto que todos los esfuerzos diplomáticos no están dando ningún resultado y la situación interna de Venezuela se agudiza en materia de deterioro social. Fuentes capitalinas, muy cercanas a Guaidó me aseguran que este mes de febrero es el mes de los desenlaces. ¡Así sea!

Mientras tanto… menos de un kilo de queso, un paquete de harina precocida de kilo y una margarina de medio kilo son 20 mil bolívares y el sueldo mínimo son 18 mil. ¡Así estamos!

¿Qué se espera?… Esta es la semana en la que algunos generales están tendiendo puentes. Están pensando en la Amnistía. Son el grupo que no tiene cuentas pendientes con la DEA porque los que están en la lista negra, que son muchos, saben que no los salva ni el cebo asoleado. Estos últimos son parte del grupo que llamo la “lumpen roja”, cuadros de la revolución que no tienen nada que perder porque saben que no los salva nada y por eso son muy peligrosos. Estemos atentos.

Omar Enrique… No podrá entrar a Colombia. La Cancillería de ese país a través de su departamento de Migración le ha prohibido el ingreso a territorio colombiano luego que el cantante zuliano asistiera a una reunión en el Palacio de Miraflores transmitida en cadena nacional. Omar Enrique fue nombrado por Maduro quien le pidió que le cantara y este lo hizo. El material audiovisual fue considerado por Colombia suficiente prueba para clasificar a Omar Enrique como colaborador del régimen dictatorial y de inmediato emitieron el alerta. Al artista se le fregaron los contratos en Colombia. Omar Enrique estaba anunciado para este dos de marzo como parte de las atracciones internacionales que se presentarían durante los carnavales. Este es el primer artista vinculado al Gobierno bolivariano y socialista que es sancionado por el Gobierno colombiano. Omar Enrique es también gran amigo del Gobernador del Zulia, Omar Prieto, quien es el jefe de bandas delictivas y líder de grupos de choque del régimen socialista que causan terror y persecución en el Zulia. Omar Enrique estuvo el año pasado a cargo del comité de ferias de la Gobernación del Zulia donde contrató a talento regional adepto al Gobierno para animar las actividades de feria y se autocontrató. Otros artistas zulianos también están siendo monitoreados por los países que comenzarán sin purito alguno, a sancionar a figuras del espectáculo por considerarlos colaboradoras con la dictadura en Venezuela.

Indignos… No puedo más que rechazar rotundamente el ataque que horas vandálicas del régimen bajo las órdenes de Omar Prieto y Dirwin Arrieta, Gobernador del Zulia y Alcalde de San Francisco respectivamente, cometieron la semana pasada contra un grupo de ciudadanos que se reunió en la Iglesia Guadalupe de Sierra Maestra para organizarse y apoyar las acciones por la recuperación de la Libertad y la Democracia propuestas desde Caracas por nuestro Presidente interino, Juan Guaidó. Pertenecientes al equipo de limpieza de la Alcaldía de San Francisco, estos villanos estuvieron siguiendo la congregación ciudadana y al entrar dentro del Templo de Guadalupe para organizar la actividad de protesta, ingresaron y con botellas y piedras agredieron a los presentes destrozando la Iglesia por dentro, dejando heridos de consideración, entre ellos el nuevo sacerdote de la Parroquia. La trifulca estuvo liderada por un funcionario muy cercano a Arrieta. Los agentes de represión comunitarios del régimen se han quitado la careta y no respetan ni los lugares sagrados. Han demostrado que son capaces de todo en cualquier lugar. La Iglesia Guadalupe, estuvo a cargo por muchos años por el Padre José Palmar, hoy también en el exilio y siempre ha sido una parroquia opositora y esto ha sido suficiente para que los adeptos al régimen comunista y socialista tengan en la mira a esta Iglesia y a su feligresía, pero estas acciones sobrepasaron cualquier medida. Es sencillamente imperdonable este acto de terrorismo cometido por unos cuantos intolerantes que no sólo desprecian a los opositores y han demostrado que los van a perseguir y atacar y violentar en donde los encuentren sino que también han demostrado que no creen en Dios y por lo tanto, no lo respetan ni respetan su Iglesia ni a sus representantes. Este ataque es una magna ofensa en la que como católica confesa, tengo la certeza que el Señor escupirá fuego sobre ellos.

Gracias Fernando… Sorpresa causó la noticia de la muerte del escritor colombiano Fernando Gaitán. Un infartó nos lo arrebató y digo nos lo arrebató porque su obra fue mundial. Su opera prima, “Yo Soy Betty, la fea”, dignificó a la mujer de todo el globo terráqueo. Tocó la fibra de todas y paró el tiempo. Su genialidad será siempre recordada y honrada. Es una gran pérdida no sólo para Colombia sino para todos los amantes de las buenas historias de la televisión y el teatro. Gracias Fernando Gaitán por hacernos soñar con amores que huelen a café y con pasiones que sí son posibles descubriendo la belleza del corazón y no la externa.

Bueno, nos vemos el sábado en la marcha y nos leemos la próxima semana.

Yrmana Almarza|@Yrmana

