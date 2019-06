Yulimar Rojas logró primer lugar en salto largo de la Liga Iberdrola

La venezolana Yulimar Rojas, obtuvo este sábado el primer lugar en salto largo de la Liga Iberdrola al imponerse con 6.79 en el Estadio de Atletismo Corona de Aragón, ubicado en la ciudad de Zaragoza, en España.

Después de cinco años sin competir en pruebas de longitud, la deportista rompió su record personal 6.57, en el sexto intento. El primer intento fue de 6.19, el tercero 6.40 y el quinto 6.26.

Ante ello, el ministro para la Juventud y el Deporte, Pedro Infante, enalteció el logro de Rojas a través de su cuenta en la red social Twitter

«¡Bravo negrita! Nuestra Yulimar Rojas se lleva el 1er lugar en salto largo tras lograr en su último intento 6.79. La reina del Salto tenía 5 años sin competir en está modalidad hoy rompió su récord personal en la Liga de Clubes de España», escribió el ministro.

Durante la competencia, la medallista de plata de los Juegos Olímpicos (JJOO) Río 2016 vistió los colores del FC Barcelona, equipo al que llegó en 2016.

En la Liga Iberdrola participaron atletas de los equipos Valencia Esports, C.A. Playas de Castellón, Alcampo Scorpio, Catalunya, San Sebastián, Grupompleo Pamplona, Avinent Manresa, Cueva de Nerja, Marathon, Unicaja Atletismo, ISS L’ Hospitalet, Super Amara Bat, Ría Ferrol, Juventud Atlética El Che, Tenerife CajaCanarias y el F.C Barcelona.

