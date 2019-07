Yulimar Rojas por encima de Catherine Ibargüen con salto de casi 15 metros

La venezolana Yulimar Rojas ganó este jueves el concurso de salto triple femenino en la Liga de Diamante de Mónaco. La atleta estuvo cerca de los 15 metros (14,98) y superó por primera vez, en esa categoría, a la colombiana Catherine Ibargüen, que consiguió saltar 14,33 metros.

Rojas obtuvo su segunda mejor marca en el año, luego de haber ganado el 20 de junio con saltó de 15,06 metros. La competencia entre la criolla y la cafetalera es la más esperada por los fanáticos del atletismo, especialmente los de esa especialidad.

Esa rivalidad comenzó en los Juegos Olímpicos de Río 2016, cuando Ibargüen superó a Rojas con un salto de 15,16 metros y se colgó la presea dorada. Sin embargo, en las siguientes ediciones la atleta nacional ha salido victoriosa.

Ambas se volverán a enfrentar el 27 de septiembre en el Mundial de Doha.

