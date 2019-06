COPA AMÉRICA.- La selección de Colombia logró una sufrida pero merecida clasificación este miércoles a los cuartos de final de la Copa América que se disputa en Brasil, al imponerse 1-0 ante Catar con un gol de Duván Zapata en los minutos finales del encuentro.

La Tricolor dominó todo el encuentro frente a una selección de Catar que se divorció totalmente de la pelota, retrocediendo todas sus lineas en la espera de alguna oportunidad para poder atacar.

Carlos Queiroz sorprendió al dejar al capitán Radamel Falcao en el banquillo y arrancar con Duván Zapata de titular, quien se ganó la confianza del estratega portugués luego de su buen rendimiento ante Argentina, marcando uno de los tantos en la victoria 2-0 en el debut de los cafeteros.

Colombia hizo daño desde ambos costados, con un Juan Guillermo Cuadrado activo en el ataque y un James Rodríguez participativo y peligroso cada vez que se acercaba al arco rival.

Pese a que la selección colombiana mantenía el control del encuentro, los cafeteros no lograban anotar, debido a algunas imprecisiones y otras buenas intervenciones del arquero Saad Ap Sheeb.

Pero finalmente al 84′ apareció el héroe de la noche, Duván Zapata, sacando una gran remate de cabeza servido por James Rodríguez desde el costado derecho. Colombia con esta victoria se convierte en la primera selección confirmada en clasificarse a cuartos.

El siguiente encuentro de los cafeteros será ante Paraguay el próximo domingo, en Salvador.

fuente.panorama

Zapata lleva a Colombia a cuartos con final de 1-0 ante Catar was last modified: by

En : Deportes