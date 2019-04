Crisis Humanitaria: El Zulia sigue azotado por los miserables e inhumanos Mega Apagones

Nuevamente el estado Zulia, es víctima de un nuevo mega apagón el cuál nadie se hace responsable, no hay respuesta oficial al respecto, no hay una solución permanente a los sucesos, pareciera que cada vez que un nuevo apagón revienta solo se dedican a amarrar los cables y esperar el siguiente.

Comienzan las lluvias y empeoran los problemas

Con la rceciente lluvia ocurrida en el único estado región de Venezuela, hubo una serie de transformadores explotando y dejando sin fluido eléctrico a poblaciones enteras, tanto de la capital zuliana como de los municipios foráneos, tal es el caso de Machiques de Perijá que lleva alrededor de 48 hroas sin servicio.

La Costa Oriental muy afectada

Desde Santa Rita hasta Lagunillas y Menegrande, pasando por Ciudad Ojeda, todo ese cinturón fue azotado por el apagón que afectó las últimas horas el estado Zulia.

Los hospitales, Caldo de Cultivo de bacterias

Las organizaciones no-gubernamentales indicaron en sus denuncias que los hospitales no disponen de planta eléctrica, las cadenas de frio ser perdieron tanto en esos institutos cómo en muchas farmacias por lo que las vacunas son prácticamente inexistente, y llegar con alguna dolencia en un hospital de la red pública es cómo “jugarse la ruleta rusa” , debido a la contaminación de los mismos por las diversas bacterias intra-hospitalarias que no son apropiadamente eliminadas por falta de insumos y electricidad.

