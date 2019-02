SAN FRANCISCO.- Al frustrar un secuestro, los cuerpos policiales ultimaron a los cuatro presuntos implicados en el Zulia, el martes. En el hecho resultó herido el oficial jefe de la Policía Nacional Bolivariana Luis Villalobos, en la urbanización La Popular en la parroquia Domitila Flores.

Todo comenzó cuando los funcionarios oyeron disparos durante un patrullaje en la urbanización Coromoto y se trasladaron al sitio donde cuatro hombres intentaban plagiar a un ciudadano. Al llegar vieron un Ford Fusion, negro, placas LBA57V, en el que se desplazaban los cuatro individuos armados y los policías pidieron apoyo para hacerle seguimiento al automóvil. Al llegar a La Popular, tres de los maleantes bajaron del carro, entraron a diferentes casas que fueron rodeadas y se presentó el intercambio de disparos con comisiones de la policía judicial y Estrategias Preventivas de la PNB. Los heridos murieron al ser llevados a un hospital.

Le informaron a la policía que a 300 metros de ese sitio, en una casa estaba el cuarto hombre quien al observar la presencia de los funcionarios abrió fuego y se originó un segundo tiroteo en el que fue herido. Murió al ser trasladado a un centro de salud. Los cadáveres fueron trasladados a la morgue para ser identificados mediante la necrodactilia.

Los policías incautaron dos pistolas marca Glock, una con serial y otra sin identificación, así como una pistola Tanfoglio y un revólver, además de carro Ford Fusion.

Zulia: Secuestro frustrado deja un saldo de cuatro delincuentes muertos was last modified: by

Loading...

Zulia: Secuestro frustrado deja un saldo de cuatro delincuentes muertos

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):