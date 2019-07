Zulianos sufren apagones cada 15 minutos.

De acuerdo a ONGs cómo ESDA que hace seguimiento a los servicios públicos, sin importar en que zona, sector, urbanización o barrio del Estado del Zulia, se encuentre, un apagón ocurrira cada quince minutos en el estado, debido a la falta de generación termoeléctrica, de la cual adolece el único estado región de Venezuela, históricamente primero en todo.. desde cosechar plátanos en el Sur del Lago, ganado vacuno hacia la zona de Perijá, Petróleo en la costa oriental y hasta uvas de mesa y vino, así cómo pollo, leche y huevos en la zona de Mara y Páez, sin olvidar la gran cantidad e pesca que genera la pronvincia más golpeada por los apagones en el país pobre más rico del mundo.

Usuarios se cansan de esperar

Desde la última explosión de una subestación, esta vez ocurrió al borde la autopista número 1, la principal entrada a la ciudad, que además la atraviesa casi en su totalidad de Sur a Norte y empalma con las principales zonas residenciales e industriales de la misma, los ciudadanos se han quejado que llevan ya no horas, ni días, sino semanas sin electricidad..

Según Arnoldo Gonzalez, habitante del sector «Es cómo volver al tiempo de la colonia, cuando nuestros antepasados solo conocían la luz del sol y de noche los llamados mechúrrios de carburo o velas de grasa de animal»

Sin solución aparente..

«Con los tres niveles de gobierno del mismo color, el presupuesto libre para hacer la inversión necesaria y arreglas las cosas, además de una oposición política pulverizada y ausente, no hay excusa para que sigan estos problemas», comenta un analista político.

«Se han anunciado gran cantidad de propuestas de soluciones, pero para que sea sostenible se debe invertir en poner a funcionar las termoeléctrica que existen en el estado pero al parecer no hay ni la capacidad ni la intención de ejecutar dichas obras seriamente», dice un ingeniero eléctrico entrevistado.

