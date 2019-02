Zulianos sufren los azotes de una nueva ola de apagones y nadie se hace responsable

Cómo diría el Filósofo venido a menos… las 24 horas del día y de la noche también…los apagones azotan a los zulianos y nadie da respuesta..

Parecen no tener fin. Las constantes fluctuaciones eléctricas se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para los marabinos. Los apagones siguen estando presente día y noche, afectando fuertemente la rutina diaria y el descanso por las noches.

Usuarios en la redes sociales reportaron este viernes tener nuevamente problemas eléctricos. La Paraguita, Zapara, La Victoria y Sabaneta son algunos de los sectores afectados por la terrible crisis eléctrica.

Descansar durante la noche cada vez se vuelve más difícil, debido a los cortes diarios de 2 horas, donde incluso, en algunos sitios se extiende hasta 4 y 6 horas.

Algunos les toca doblete, otros triplete.. otros nisiquiera tienen eletricidad y denuncian que Corpoelec los extorsionada pidiendo que paguen por el transformador dañado..

Al final del día, el zuliano debe resignarse a solo tener la luz del sol y de la luna.. si acaso..

