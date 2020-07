﻿ Aristóbulo Istúriz: Modalidad de clases a distancia será permanente

Aristóbulo Istúriz: Modalidad de clases a distancia se mantendrá indefinidamente.

El ministro de Educación Aristóbulo Istúriz anunció que la modalidad de clases a distancia en Venezuela se mantendrá de forma permanente en el país debido a la crisis que está atravesando actualmente por la pandemia del coronavirus.

En algunos estados la cuarentena para prevenir la propagación del coronavirus se ha vuelto más estricta por el sorpresivo aumento en los casos. En Miranda, Aragua, Carabobo, Táchita, Zulia, Bolívar, Lara, Trujillo, Mérida, Sucre y el Distrito Capital se mantiene el confinamiento radical en donde solo pueden abrir los negocios esenciales y se restringe la circulación.

En el ámbito educativo, las clases se mantendrán en la modalidad a distancia para cumplir con las normas de cuarentena establecidas.

El funcionario del régimen anunció ante las cámaras de Venezolana de Televisión (VTV) que la modalidad a distancia usada para impartir clases durante la cuarentena por la covid-19 se mantendrá de forma ‘’permanente’’.

“La modalidad a distancia la dejaremos de manera permanente. Vamos a continuar con la programación en televisión donde tendremos una revista pedagógica. Vamos a formar docentes para televisión educativa, para teleclases”, detalló Aristóbulo.