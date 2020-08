Luis Vicente León: No hay condiciones para negociar ni para votar

El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, señaló este lunes que “el riesgo más grande de Maduro son las fracturas internas del chavismo“.

«El problema más importante para Maduro está en la oposición sino dentro de la revolución», agregó.

Asimismo, indicó en una entrevista con el periodista Román Lozinski que “en estos momentos no están dadas las condiciones en la mesa ni para una negociación ni para participar en unas elecciones“.

“El 6-D ganará la abstención aunque la oposición decidiera participar. Votar o no votar es un dilema falso“, dijo.

Sostuvo que Juan Guaidó “hizo bien en llamar a una discusión de la ruta de la oposición“.

«Hay líderes opositores moderados y radicales en donde uno procura juntar las fuerzas a través de la movilización para el voto mientras que la otra piensa que esta situación solo se soluciona con intervención externa», expresó.

En : Opinión