Una encuesta revela que 1 de cada 5 estadounidenses cree que si se vacuna contra el COVID-19 le inyectarán un microchip

1 de cada 5 estadounidenses cree que si se vacuna contra el COVID-19 le inyectarán un microchip.

Uno de cada cinco estadounidenses cree que es ‘definitivamente cierto’ o ‘probablemente cierto’ que hay un microchip en las vacunas contra el covid-19, revela el portal de análisis de datos YouGov.

En el nuevo estudio de YouGov, realizado en colaboración con la revista The Economist, descubrieron que las personas entre 30 y 44 años son las más propensas a creer en esta conspirativa teoría totalmente desacreditada, con un 7% que dice que es ‘definitivamente cierto’ y un 20% que marcó la opción de ‘probablemente cierto’ lo que significa que 1 de cada 5 estadounidenses creen en ello . En total, fueron entrevistadas 1.490 personas.

Esta creencia, que se originó en redes sociales y fue desmentida por el propio Bill Gates, supone que el coronavirus es un invento creado por el cofundador de Microsoft, para poder controlar las masas a través de chips implantados por medio de las vacunas.

De los 1.490 encuestados solamente un 8 % de los que votaron por Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020 cree ‘probablemente cierta’ la teoría, pero ninguno escogió la opción de ‘definitivamente cierto’, mientras entre los que votaron por el candidato republicano, Donald Trump, hay un 29 % de los que respondieron ‘definitivamente cierta’ o ‘probablemente cierta’ a la posibilidad de que las vacunas contengan microchips.

En: Insólito