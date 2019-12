Se reportó un Temblor en Valencia estado Carabobo la tarde de este martes 10 de Diciembre de 2019., específicamente en Naguanagua como epicentro de magnitud 3.3. ¿Dónde más lo sintieron?

@FUNVISIS

informa que este martes a las 17:58 fue registrado un sismo de magnitud 3,3 a 16 km al noroeste de #Valencia, y con una profundidad de 13,7 km. #Temblor.

10/12/19: Temblor en Valencia de magnitud 3.3 el epicentro fue ubicado en Naguanagua

