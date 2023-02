Cosas que se pueden hacer con el Vinagre.

Cosas que puedes hacer con vinagre. La primera recomendación, antes de comenzar con la lista es: compren el vinagre por galones y tengan en casa varias botellas con atomizador para sus diferentes usos: ropa, cocina, aseo.

1. Verdadera limpieza del baño

De la mano del bicarbonato (otro gran aliado de la limpieza), el vinagre remueve toda esa suciedad que a veces se va acumulando en los rincones del baño o porque no siempre se puede lavar y dejarlo “brillando”. Sólo hay que hacer una pasta de bicarbonato y vinagre y frotar vigorosamente con una esponja o el cepillo de dientes si es de difícil acceso. Luego, se limpia con agua normalmente. La única recomendación es tener alguna ventilación porque el vinagre puede oler muy fuerte.

2. Alivia moretones

Para evitar el arco iris que nos puede dejar un golpe y su posterior moretón, se moja un trozo de algodón en un poco de vinagre, se aplica en el área del hematoma y se deja alrededor de una hora. ¡Verán cómo desaparece el azul y sus gamas!

3. Ilumina la ropa

Todos hemos usado y gastado un dineral en productos “para el color”, “contra las manchas”, “resaltador”, etc. Pues con el vinagre gastamos muchísimo menos y los resultados son aún mejores. Sólo hay que añadir 1/2 taza de vinagre al ciclo de lavado para revitalizar e iluminar todos los colores en todas las cargas de ropa: desde blanco hasta la ropa de color.

4. Destapar lo que sea

Sobre todo para los que vivimos en el campo, los inodoros y hasta los mismos lavamanos a veces se ponen un poco “perezosos”; digamos que es probable que se obstruya por la suciedad y etc… Ya no será un problema si echamos un cuarto de taza de vinagre y un cuarto de taza de bicarbonato de sodio por el inodoro, esperamos más o menos 15 minutos y luego le soltamos con un baldado de agua caliente.

5. No más vidrios empañados

Con las heladas de la mañana siempre toca pasar la mano para desempañar los vidrios del carro y se engrasan o se ensucian más. Mejor pulverizar cada quince días en los vidrios una solución de 3 partes de vinagre y 1 parte de agua.

6. Desodorante

Este secreto (ya no tan secreto) es para la cocina: después de hacer huevos, pescado o algún otro alimento que nos deje los platos con ese olor inolvidable, tenga en la cocina vinagre puro en una botella con atomizador y quita todos los olores. ¡Y hasta brilla vasos y copas!. También sirve para limpiar el mesón, eliminar olores y desinfectar.

Para los que tenemos algún armario o el baúl del carro que suele oler a de todo menos a rico, porque se guardó algo húmedo, porque le quedó comida, porque se montó el perro, por lo que sea. ¡Fin a los malos olores! Todo lo que necesitamos hacer es poner un plato con una rebanada de pan blanco bañado en un poco de vinagre blanco y mantenerlo en ese armario o en el baúl toda una noche . Al otro día será otra historia.

7. Limpiador de frutas y verduras

Ahora que tenemos más conciencia de la importancia de limpiar los alimentos, no sólo de la suciedad que puedan agarrar en las tiendas o el transporte, sino también de pesticidas, el vinagre nos ayudará en esto. Hacemos una solución de 1 cucharada de vinagre blanco mezclado con 1 1/2 cuartos de galón de agua y así quitamos todas las bacterias de frutas y verduras.

8. Limpieza de antiguas herramientas

Toda esa herramienta que por humedad o tiempo se oxida, se ve mal y huele mal, se puede dejar como nueva simplemente sumergiéndola en un poco de vinagre blanco por un par de días hasta que el óxido se haya ido. Y quedará como nueva.

9. Limpiando ventanas

La mejor combinación para dejar los vidrios limpios, transparentes y resplandecientes: vinagre, agua y jabón de lavaplatos. Verán que es el mejor limpiador de ventanas que supera cualquier otro “especializado” y caro. Ponga 2 tazas de agua, 1 /4 de taza de vinagre blanco común y 1/2 cucharadita del jabón / detergente favorito. Todo va a una botella de atomizador y ya está. Vidrios limpios y claros.

10. Mantengamos a raya las plagas

En este caso de nuestras mascotas pero también lo he comprobado para las de casa. Podemos mantener los bichos alejados llenando una botella con atomizador a partes iguales de vinagre y agua y aplicándolo a nuestras mascotas en el pelaje. Seguro moscas y pulgas se la pensarán dos veces antes de meterse con ese inconfundible olor.

Como verán el mayor gasto es hacerse a unas buenas botellas con atomizador y comprar el vinagre en grande. Todo lo demás será ahorro en productos y conciencia de usar menos químicos, menos envases, menos publicidad engañosa.

¿Tienen más usos? déjanos un comentario..