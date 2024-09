Los 10 perfiles laborales más requeridos en Miami: Salarios y habilidades solicitadas

Es importante tener en cuenta que estos perfiles son de profesionales especializados con al menos una carrera universitaria o su equivalente, en modo C2C, B2B, con W2 o permiso de trabajo en el país , modo presencial o híbrido, y con una brecha salaria de género de moderada a baja.

Los 10 perfiles más solicitados y sus salarios en Miami:

Profesión Rango salarial anual ($USD) Habilidades clave Sectores más demandantes Perspectivas de futuro Brecha salarial de género (si aplica) Desarrollador/a de software 70.000 – 120.000$ Programación, lenguajes de programación, resolución de problemas, implentación de algoritmos. Tecnología, finanzas, e-commerce Alta demanda, continua evolución tecnológica Moderada Analista de datos 60.000 – 100.000$ Análisis de datos, estadística, herramientas de visualización Marketing, finanzas, consultoría Alta demanda, crecimiento del big data Moderada Especialista en marketing digital 50.000 – 80.000$ Marketing digital, SEO, SEM, redes sociales Marketing, publicidad, e-commerce Alta demanda, crecimiento del comercio electrónico Moderada Diseñador/a gráfico/a 50.000 – 80.000$ Diseño gráfico, software de diseño, creatividad, innovación Marketing, publicidad, comunicación Buena demanda, adaptación a las nuevas tecnologías Moderada Gerente de proyecto 70.000 – 110.000$ Gestión de proyectos, liderazgo, comunicación, organización Construcción, tecnología, consultoría Alta demanda, crecimiento de proyectos a gran escala Moderada Enfermero/a 50.000 – 75.000$ Cuidados de enfermería, trabajo en equipo, empatía Salud, residencias de ancianos Alta demanda, envejecimiento de la población Baja Médico/a especialista 100.000 – 200.000$ Conocimientos médicos especializados, habilidades comunicativas, empatía Salud, investigación Alta demanda, envejecimiento de la población Moderada Contador/a público certificado (CPA) 60.000 – 100.000$ Contabilidad, impuestos, auditoría, software contable Contabilidad, impuestos, auditoría, software contable Buena demanda, regulación financiera Moderada Agente de bienes raíces 40.000 – 100.000$ + comisiones Habilidades de negociación, marketing, conocimiento del mercado inmobiliario Inmobiliaria Demanda variable según el mercado, alta competencia Moderada

Análisis de los datos de los 10 perfiles más solicitados y sus salarios en Miami

Factores que influyen en la demanda: Tecnología, turismo, finanzas, bienes raíces.

Tecnología, turismo, finanzas, bienes raíces. Comparación con otros años: Evolución de la demanda de estas profesiones en los últimos años.

Evolución de la demanda de estas profesiones en los últimos años. Desafíos y oportunidades: Automatización, inteligencia artificial, cambio climático.

Conclusiones

Resumen de los principales hallazgos:

Los perfiles más demandados están relacionados con la tecnología, la salud, los negocios y los servicios.

Recomendaciones:

Invertir en formación continua, desarrollar habilidades digitales, adaptarse a los cambios del mercado.

Perspectivas de futuro:

La demanda de perfiles digitales y relacionados con la sostenibilidad seguirá creciendo.

Te recomendamos visitas la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo y el El departamento del Trabajo

