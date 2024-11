Los mejores 100 consejos para simplificar la vida.. La felicidad también es una responsabilidad que debemos atender.

En esta serie de 100 consejos, basados en el libro homónimo de Elaine St. James, Aquí desmenuzamos todos aquellos ámbitos de la vida que son susceptibles de ser simplificados.

En el hogar.

1. Reduzca el desorden en su vida: elimina todos los cacharros que abarrotan tu casa

2. Líbrese de los trastos: guarda lo que no necesitas en una caja y cuando pasen 2 años tira la caja (o regálala), si no te ha hecho falta lo que había en el interior, ya no te hará falta

3. Limpie su casa con el máximo de eficacia: técnicas para limpiar de una forma más rápida

4. Reduzca a la mitad el tiempo de hacer la compra: planifica con una lista de la compra

5. Compre en grandes cantidades: ahorro de tiempo, energía, material de embalaje y dinero

6. Plante un huerto: productos frescos de cosecha propia

7. Haga todos sus recados en un único sitio: planifica la ruta de la compra

8. Reduzca su colada a la mitad: ¿todo se tiene que lavar tan a menudo solo porque tenemos lavadora?

9. No compre ropa que necesite limpieza en seco: mejor lavar en casa que tener que hacer viajes a la tintorería

10. Deje los zapatos en la entrada: ayudará a mantener la casa limpia

11. Escoja alfombras con dibujos: las alfombras lisas y con tonos claros siempre se verán feas

12. Use bandejas para la comida: es más fácil limpiar una bandeja que hacerlo por toda la casa

13. Mantenga las plantas en el exterior: no llenes de plantas en interior de tu casa, o sino siempre estarás limpiando

14. Deshágase del césped: no te conviertas en un esclavo del césped

15. O, al menos, simplifique el mantenimiento del césped: puedes reducir la superficie, instalar riego automático,…

16. Los animales domésticos “simplificados”: un animal no es un juguete, ten en cuenta lo que conlleva su mantenimiento

17. El traslado simplificado: consejos para que tu mudanza sea menos engorrosa

18. El reciclaje simplificado: con un consumo responsable puedes reducir notablemente la cantidad de residuos

EL ESTILO DE VIDA

19. Trasládese a una casa más pequeña: menos mantenimiento, más sencillez

20. Conduzca un coche sencillo: utiliza un coche simple que justo cubra tus necesidades

21. Venda ese maldito barco: o aquello que prácticamente no utilizas y solo te da preocupaciones y gastos

22. Simplifique su vestuario: pocas prendas y combinables entre si, este es el secreto de un vestuario simple

23. Reduzca las salidas nocturnas: ahorra dinero y disfruta del día

24. Reconsidere las comidas con los amigos: no hay que montar comilonas continuamente

25. Apague el televisor: y lee un buen libro, conversa con los tuyos o sal a dar un paseo

26. Ponga fin al correo comercial: ¿te hace perder tiempo? ¿genera un montón de deshechos?

27. Cancele las suscripciones a revistas: es bueno ser muy selectivo en este tema, podemos acabar leyendo casi por obligación y no por placer

28. No compre el periódico: te ahorrarás muchas noticias deprimentes

29. Olvídese del sistema de llamada en espera: para no ir enlazando llamadas

30. No conteste al teléfono sólo porque esté sonando: drástico pero necesario para algunos momentos del día

31. Haga caso omiso del timbre de la puerta: acostumbra a los tuyos a que llamen por teléfono antes de venir a visitarte

32. Deshágase del teléfono del coche: ¿siempre es necesario el móvil?

33. Si no le gustan las fiestas, evítelas: no asistas a fiestas por compromiso

34. Deje de enviar felicitaciones de Navidad: siempre y cuando suponga un engorro para ti

35. Los regalos simplificados: no desperdiciemos tiempo y dinero en regalos nada útiles para la persona que los recibe

36. Los viajes simplificados: equipaje sencillo, viaje placentero

37. Tómese unas vacaciones en casa: disfruta de tu hogar

LAS FINANZAS

38. Salde sus deudas: pocas cosas agobian tanto como las deudas

39. Viva con la mitad de su sueldo y ahorre la otra mitad: el ahorro es importante

40. Replantéese sus hábitos de compra: compra solo lo que te haga falta

41. Cambie su manera de ir de compras: sin dinero y sin Visa: la compra por impulso desaparecerá

42. Reduzca sus necesidades de bienes y servicios: ¿necesitas todos los bienes y servicios que actualmente dispones?

43. Mantenga una sola tarjeta de crédito: seguimiento simplificado de lo gastado con el dinero de plástico

44. Simplifique sus cuentas corrientes: muchas cuentas implican muchas contabilidades

45. Utilice este sencillo sistema de registro de talones: clasificación de gastos

46. Consolide sus inversiones: demasiados tipos de inversiones, complicación asegurada

47. Pague la hipoteca: esto sí que es ganar en tranquilidad

48. Mejor un coche de segunda mano: comprar un coche de segunda mano puede ser la diferencia entre pedir un crédito o no pedirlo

49. Enseñe a sus hijos responsabilidad financiera: que sean conscientes del valor de las cosas

EL TRABAJO

50. No sea un esclavo de su agenda: para no pasarse el día corriendo sin llegar a ningún lugar

51. Trabaje donde viva o viva donde trabaja: ahorrarse día a día el tiempo de los desplazamientos

52. Haga lo que realmente quiere hacer: dedica gran parte de tu vida a lo que quieres

53. Convierta su afición en su trabajo: esto puede ser un gran paso hacia la felicidad completa

54. Trabaje menos y disfrute más: no vivas para trabajar

55. Ponga fin al trabajo no productivo: planifica tu trabajo para no dar vueltas que no llegan a ningún lugar

56. Incluya a su familia en su vida profesional: que sepan a qué te dedicas

LA SALUD

57. Simplifique sus hábitos culinarios: platos menos laboriosos ayudan a horrar tiempo en la cocina y a simplificar las compras

58. Comparta siempre la comida del restaurante: y tendrás digestiones más ligeras

59. Haga un ayuno de zumos o fruta un día a la semana: algo saludable y simple

60. Elija beber agua: más sano y más sencillo

61. Coma una magdalena de harina integral: hecha en casa y huye de la bollería industrial

62. Prepare su propio almuerzo: si llevas al trabajo comida de casa, en lugar de ir al restaurante, controlarás mejor lo que comes

63. Prescinda de los aparatos de gimnasia y de su entrenador y salga a caminar: lo más simple para hacer ejercicio

64. Levántese una hora antes: empieza el día sin agobios ni prisas

65. Acuéstese a las nueve una noche a la semana: una forma estupenda de reponer fuerzas

66. Tírelo todo menos las aspirinas: no te obsesiones por los síntomas de las enfermedades y ocúpate de sus causas

67. Cree sus propios rituales: haz cada día algo que sea agradable para ti

68. Aprenda a reír: tiene múltiples efectos beneficiosos

69. Aprenda yoga: consigue la serenidad que te falta

70. Aprenda a meditar: invierte en ti mismo

71. Modere la velocidad al límite establecido por la ley: aumenta tu seguridad y disfruta del viaje

LA VIDA PERSONAL

72. Relaciones más sanas: las relaciones personales no han de provocarte infelicidad

73. Sea usted mismo: afuera esa obsesión por el qué dirán

74. Confíe en su intuición: esa voz interior que nos guía

75. Si no es fácil, no lo haga: si un proyecto no avanza no se trata de insistir e insistir sin límite

76. No intente cambiar a la gente: la gente cambia cuando llega su momento y está preparada para ello

77. Pase un día al mes en soledad: encuéntrate contigo mismo

78. Enseñe a sus hijos la alegría de la soledad: acabarán agradeciéndotelo

79. Haga un retiro una vez al año: desconecta del mundanal ruido

80. Escriba un diario: una gran herramienta para el desarrollo personal

81. Haga una sola cosa a la vez: es la forma más sencilla de hacerlo todo, o casi todo, bien

82. No haga nada: unos minutos al día para desconectar

83. Tómese tiempo para mirar la puesta de sol: pocas cosas hay tan bellas

84. Sencillamente, diga que no: gracias pero no deseo hacerlo

85. Si no puede decir que no, ofrezca excusas razonables: para que se pongan en tu lugar

86. Dese de baja en las organizaciones cuyas reuniones le aterran: ¿para qué seguir asistiendo?

87. Aprenda a reinterpretar el pasado: deja de dar vueltas a lo que ocurrió en el pasado

88. Cambie sus expectativas: y que sean razonables

89. Repase su vida con regularidad para mantenerla sencilla: si no vigilamos la complicación acecha

TEMAS ESPECIALES PARA MUJERES

90. Diez minutos para ponerse asombrosamente guapa: no hace falta más

91. Deshágase de los tacones altos: y gana en comodidad

92. Quítese las uñas de plástico y olvídese del pintauñas: ahorra tiempo y dinero

93. Deje de llevar un bolso del tamaño de la torre Eiffel: te manejarás mejor

94. Reduzca los accesorios: también estarás guapa con menos

SIMPLICIDAD y Más simplicidad

95. Mejor alquilar que tener: es una opción que proporciona más libertad

96. Deshágase de los coches: y de todos sus gastos e inconvenientes

97. Deshágase del teléfono: convierte tu hogar en un remanso de paz

98. Deje de hacer la cama: estamos aireando las sábanas

99. Deshágase de todo lo innecesario: si no lo utilizas regálalo

100. Confecciónese un vestuario muy sencillo: simplifica a diario

Los mejores 100 consejos para simplificar la vida was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí