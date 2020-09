En EEUU: Brutalidad policial sin límites! Agente dispara 11 veces a un Niño con autismo y no va preso, VIDEO

En EEUU la Brutalidad policial sin límites! Agente dispara 11 veces a un Niño con autismo y no va preso.

La Policía de Salt Lake City (Utah, EE.UU.) publicó este lunes videos de las cámaras corporales de los agentes involucrados en un tiroteo que a principios de este mes provocó múltiples lesiones a un niño de 13 años con el síndrome de Asperger.

El pasado 4 de septiembre, la madre de Linden Cameron, Golda Barton, llamó a la Policía para solicitar un equipo de intervención en casos de crisis porque su hijo estaba sufriendo un episodio por una «ansiedad grave por separación», ya que su madre fue a trabajar por primera vez en más de un año. Los agentes que respondieron al incidente le dispararon varios tiros a Cameron, que todavía permanece hospitalizado tras sufrir lesiones en el hombro, los tobillos, los intestinos y la vejiga.





El agente que disparó a Cameron fue suspendido de empleo pero no de sueldo este lunes. Actualmente se están llevando a cabo tres investigaciones separadas sobre el uso de fuerza letal por parte del oficial.

