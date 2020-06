CARACAS, VENEZUELA.- Un sismo magnitud M4.4, se registró a 142 KM al Enero de Caracas, Distrito Capita, el fenómeno tuvo una profundida de 9 kilómetros, siendo la Isla Tortuga la zona de referencia más cercana.

En la capital venezolana, Caracas, usuarios reportaron haber sentido el movimiento telúrico en distintas zonas.

