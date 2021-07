13 de Julio Día Internacional del TDAH, Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad

La hiperactividad suele afectar más a los varones y el déficit de atención a las mujeres. El diagnóstico oportuno para ayudar al paciente es importante, según advierte el neurólogo Oscar González Marrón, del GMSP.

El trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) tiene su origen neurobiológico. Se inicia en edad infantil y puede durar hasta la adultez, afectando aspectos como la memoria de trabajo, desorganización, impulsividad y defectos en el control inhibitorio.

Así lo expone el doctor Oscar González Marrón, pediatra neurólogo y neurointensivista del Grupo Médico Santa Paula (GMSP). “Epidemiológicamente, la prevalencia a nivel mundial del TDAH es de un 7,2%; no obstante, algunos estudios lo colocan incluso hasta en un 20%. La hiperactividad suele ser mayor en hombres, mientras que el déficit de atención es más característico del sexo femenino. Comprende un patrón persistente de conductas de inatención, hiperactividad e impulsividad”.

Signos y síntomas del TDAH

Explica el especialista que, desde el punto de vista neurológico, el paciente presenta dificultad en su memoria de trabajo, también niveles problemáticos de inatención, trastornos negativista desafiantes y de lenguaje, dificultad para el aprendizaje, trastornos emocionales como la depresión y ansiedad e incluso, de alimentación en la adolescencia, o al entrar a la edad adulta (bulimia).

“Tradicionalmente se considera exclusivo de la infancia y adolescencia, pero la realidad es que persiste en la edad adulta. El 30% de los casos diagnosticados en la infancia presentan el síndrome completo en la edad adulta, y el 65% no cumplen todos los criterios, pero mantienen síntomas importantes”.

Agrega que, en el caso de los adolescentes, se asocia con comportamientos arriesgados que pueden llevar a la baja autoestima, a fumar, beber, consumir drogas, tener accidentes e iniciarse de forma precoz en la actividad sexual.

“Uno de cada cinco personas con TDAH y con trastornos de conducta, tiene tendencia a desarrollar una psicopatía. En el caso de los adultos, se asocia a una menor calidad de vida, a divorcios frecuentes, embarazos no deseados, abuso de sustancias y a depresión, entre otras situaciones”

Al referirse a las causas, el doctor González expone que es un trastorno neurobiológico complejo, multifactorial, donde influyen factores genéticos, ambientales, neuroanatómicos, neuroquímicos y psicosociales. “Se estima que el 76% de las causas del TDAH pueden atribuirse a factores genéticos familiares, pues tienen cinco veces más probabilidades de presentar el trastorno, que las personas sin antecedentes familiares”.

Recomendaciones ante el TDAH

Cuando se visualiza a un niño que se mueve en los momentos que no resulta oportuno, habla en exceso y hace ruido constantemente, se puede estar frente a síntomas de hiperactividad.

Otras alertas son la dificultad para finalizar tareas, para escuchar y seguir instrucciones u órdenes, distraerse con facilidad y no terminar las actividades que empieza. “Suelen ser impacientes, tienen problema para esperar su turno, estar en filas, interrumpen con frecuencia a los demás, los cuales son síntomas de impulsividad”.

El adecuado diagnóstico para estos casos comienza por una evaluación clínica completa, que además del interrogatorio base, se acompaña de una historia clínica, evaluación física y si es necesario, apoyo paraclínico para lograr diagnósticos diferenciales de otras patologías.

“Se trata de un diagnóstico dimensional, que se puede modificar en el tiempo, por eso amerita un seguimiento exhaustivo en sus etapas de desarrollo. El tratamiento depende no solo de la evaluación realizada por el equipo multidisciplinario, también requiere individualizar y jerarquizar al paciente, además de involucrar a los padres, como parte fundamental del tratamiento”.

González Marrón explica que, en el GMSP cuentan con un equipo de profesionales que acompañan en el diagnóstico y seguimiento de patologías neurológicas, siguiendo los estándares internacionales, con alianzas que van en beneficio de nuestros pacientes.

TDAH y el aprendizaje virtual en tiempos de pandemia.

La pandemia afectó no sólo el proceso productivo mundial, también tuvo un gran impacto en los estudiantes con TDAH, quienes presentaron serias dificultades para adaptarse al aprendizaje virtual, sin la presencia de un maestro guía que los orientara.

Explicó el doctor González que, el aprendizaje virtual exige una independencia del alumno, “El mismo debe gestionar su tiempo, tener motivación y disciplina para culminar las tareas, los trabajos o los proyectos en el tiempo establecido, y es importante que los padres manejen algunas formas de ayudar a su hijo con TDAH a vencer las dificultades que presenta en tiempos de pandemia”.

El doctor sugiere las siguientes acciones para ayudar al niño:

Formular un programa de educación individualizada, realizar o exigir un plan escrito. Son nuevos métodos de enseñanza y es factible que algunos estudiantes necesiten diferentes formas de adaptación, por ejemplo, software de aprendizaje virtual, extender el tiempo para las tareas que requieren de supervisión de los padres, quienes en vista de sus labores en su mayoría no están disponibles en el horario escolar. Si la escuela dicta las clases en forma remota, ejemplo vía WhatsApp, y no existe un horario pre establecido para conectarse, puede permitir que su estudiante elija el horario, para ello es útil que éste elabore un calendario con horarios y lista de verificación, basadas en las tareas diarias. Esto puede ayudar al estudiante a mantener el interés y la voluntad de hacer las tareas. Alternar las tareas escolares que menos le atraen a su hijo con las que más disfruta. Utilizar horarios de descanso y horas libres. Concéntrese en las fortalezas y esfuerzos del niño. Ellos se benefician de los comentarios específicos, inmediatos, enérgicos y positivos. por ejemplo: “¡buen trabajo, empezaste tu trabajo a tiempo!». El estudiante tiene que aprender información nueva en tiempos estresantes. Debe tener una supervisión, orientación más activa y atención absoluta de los padres. Se recomienda segmentar la información en partes más pequeñas. Los estudiantes deberían recibir atención más individualizada por parte de sus profesores.



