13% de las especies arbóreas de Venezuela amenazadas de extinción

Informe revela que en Venezuela el 13% de las especies arbóreas están amenazadas de extinción

La conclusión forma parte del reporte “Estado de los Árboles del Mundo”, elaborado bajo el liderazgo de Botanic Gardens Conservation International (BGCI). Un tercio de las casi 60.000 especies de árboles del planeta enfrenta la extinción

El 13% de las 4.812 especies arbóreas de Venezuela están amenazadas de extinción, reveló el primer reporte del “Estado de los Árboles del Mundo”, un estudio que evaluó el estado de conservación de casi 60.000 especies alrededor del planeta y que fue elaborado por Botanic Gardens Conservation International (BGCI) y el Global Tree Assessment (GTA).

El país caribeño ocupa el quinto puesto en el ranking mundial por el número de especies que alberga en su territorio, detrás de Brasil (8.847 especies), Colombia (5.868 especies), Indonesia (5.716 especies) y Malasia (5.422 especies).

De acuerdo con la ONG Provita, uno de los aliados en Venezuela del BCGI, los árboles Asterogyne yaracuyense, Blakea steyermarkii y Clerodendrum margaritense están entre las 614 especies venezolanas amenazadas de extinción.

Asterogyne yaracuyense es una palma cuya distribución está restringida al cerro La Chapa en el estado Yaracuy, una localidad severamente amenazada por desarrollos agropecuarios.

Mientras que Blakea steyermarkii es un árbol cuya distribución está restringida al Parque Nacional Península de Paria (estado Sucre), en áreas afectadas por la tala y siembra de café, por lo que su tamaño poblacional se ha reducido considerablemente.

Finalmente, Clerodendrum margaritense es una especie exclusiva de bosques secos de la isla de Margarita (Nueva Esparta) que no ha sido observada desde 1903, por lo que se cree que podría estar extinta puesto que su hábitat ha sido fuertemente deforestado por desarrollos urbanísticos.

Un reporte pionero

El reporte “Estado de los Árboles del Mundo” fue realizado con el fin de identificar los principales vacíos en los esfuerzos de conservación de árboles. Es una de las primeras evaluaciones de las especies de árboles amenazadas del mundo.

La evaluación de 60.000 especies de árboles del mundo revela que el 30% (17.500) se encuentran actualmente en riesgo de extinción. Eso significa que hay el doble de especies de árboles amenazadas que el número de mamíferos, aves, anfibios y reptiles amenazados combinados.

Más de 440 especies de árboles están al borde de la extinción, revela el reporte, lo que significa que quedan menos de 50 individuos en vida silvestre de cada una de ellas. Estas especies se encuentran en todo el mundo, desde el cedro Mulanje en Malawi (Widdringtonia whytei), del cual quedan sólo unos pocos individuos en el monte Mulanje, hasta el Menai whitebeam (Sorbus arvonensis) que se encuentra únicamente en el norte de Gales, del cual quedan sólo 30 árboles. Una especie Melicope balloui, de la familia Rutaceae, que se encuentra solo en Hawái no ha sido vista recientemente en vida silvestre.

Sin embargo, el reporte ofrece esperanzas para el futuro puesto que los esfuerzos de conservación dirigidos por la comunidad de botánicos en todo el mundo se encuentran en crecimiento. Identificar cuales especies están en riesgo y asegurarse que se encuentran protegidas es la forma más efectiva para prevenir la extinción y recuperar las especies amenazadas.

El reporte revela que al menos 64% de todas las especies de árboles se encuentran en al menos un área protegida y cerca del 30% pueden ser encontradas en jardines botánicos, bancos de semillas u otras colecciones ex situ, pero se requieren acciones adicionales.

El reporte “Estado de los Árboles del Mundo” conjuga la investigación de más de 60 socios institucionales, incluyendo jardines botánicos, instituciones forestales y universidades a lo largo del mundo así como más de 500 expertos que han contribuido a las evaluaciones de árboles en los últimos cinco años.

“Este reporte es una llamada de alerta para indicar a todos en el mundo que los árboles necesitan ayuda. Cada especie de árbol importa, para las millones de otras especies que dependen de los árboles y para la gente alrededor del mundo”, afirmó Paul Smith, secretario general del BGCI.

El cambio climático es una amenaza creciente

El reporte de BGCI provee uno de los análisis más completos de los usos y amenazas que enfrentan diferentes especies de árboles. Revela que 1 de cada 5 especies es usada directamente por humanos para alimento, combustible, madera, medicinas y horticultura, entre otros. A pesar del valor de los árboles, muchos enfrentan la extinción como resultado de la sobreexplotación y mal manejo.

Las mayores amenazas que enfrentan los árboles incluyen la pérdida de hábitat por agricultura y ganadería, seguida por la sobreexplotación por la tala y el desarrollo urbano. El reporte encontró que 1 de cada 3 árboles actualmente talados para madera están amenazados de extinción.

El cambio climático y los eventos climáticos extremos son amenazas emergentes sobre las especies de árboles a escala global. Mientras la temperatura y el clima del mundo cambian, muchos árboles corren el riesgo de perder áreas de hábitat apropiado. Esto afecta a especies tanto en hábitats templados como tropicales, con las especies de bosques nublados de América Central bajo riesgo particular.

Por lo menos 180 especies de árboles están amenazadas directamente por la subida del nivel del mar y eventos climáticos severos. Esta amenaza es más severa sobre las especies insulares, incluyendo las magnolias en el Caribe. El incremento en la frecuencia del fuego es una de las amenazas principales sobre los árboles en Madagascar y también ha sido identificada como un riesgo para las especies de roble de los Estados Unidos y del género Nothofagus en Australia y Suramérica.

Globalmente, el cambio en el uso de la tierra hacia la agricultura junto al incremento de las temperaturas en el mundo se combinan para incrementar el riesgo de fuegos sobre muchas especies de árboles.

Ranking Tipo de amenaza Porcentaje de especies de árboles impactados por la amenaza 1 Agricultura (árboles talados para la producción de cosechas) 29% 2 Tala para madera 27% 3 Ganadería (deforestación para ganadería /pastoreo) 14% 4 Urbanización (deforestación para desarrollo residencial y comercial) 13% 5 Fuego 13%

Países donde son más necesarias las acciones

El reporte “Estado de los Árboles del Mundo” provee un análisis en profundidad de cuáles países requieren más acciones para proteger especies de árboles amenazados.

En Europa 58% de las especies de árboles endémicos (encontradas solo en Europa) están amenazadas de extinción en vida silvestre. El Whitebeams y el serbal (género Sorbus) son las especies de árboles más amenazadas en Europa.

Brasil, que alberga algunos de los bosques más biodiversos del mundo, tiene el mayor número de especies de árboles (8.847) y también la mayor cantidad de especies arbóreas amenazadas (1.788).

Sin embargo, el reporte encontró que son las especies de árboles de las islas las que se encuentran proporcionalmente bajo mayor riesgo. Esto es particularmente preocupante, porque muchas islas tienen especies arbóreas que no se encuentran en ningún otro lugar.

Seis principales países biodiversos (ricos en especies de árboles) del mundo País Número de especies de árboles nativos Número de especies de árboles amenazadas Porcentaje de especies de árboles amenazados Ejemplos de árboles o grupos amenazados Brasil 8847 1788 20% Caoba, palo de rosa, Eugenia Colombia 5868 834 14% Magnolia, Cedrela spp. Indonesia 5716 1306 23% Dipterocarpos, canela, madera de agar, ramin Malasia 5422 1295 24% Dipterocarpos, canela, ramin, Quercus (robles) spp. Venezuela 4812 614 13% Ilex (acebos) spp. China 4608 890 19% Magnolia, camelia, arces

¿Por qué importa la conservación de los árboles?

Las especies de árboles son la columna vertebral de los ecosistemas naturales. Ellas almacenan 50% del carbono terrestre del mundo y amortiguan el efecto de eventos climáticos extremos, tales como huracanes y tsunamis.

Muchas especies arbóreas amenazadas proveen de hábitat y alimento a millones de especies de aves, mamíferos, anfibios, reptiles, insectos y microorganismos. La extinción de una sola especie de árbol puede ocasionar un efecto dominó, facilitando la pérdida de muchas otras especies.

A pesar de esto, a menudo son los animales quienes han recibido mayor atención para recibir medidas de protección urgentes. Con un tercio de las especies de árboles al borde de la extinción, el reporte “Estado de los Árboles del Mundo” espera concientizar que las especies arbóreas están igualmente en riesgo y que requieren acción para prevenir su extinción.

“A pesar de los datos preocupantes, aguardo por los futuros reportes del “Estado de los Árboles del Mundo” en los cuales espero enterarme del incremento en el número de especies conocidas y la disminución en la proporción de las que enfrentan un elevado riesgo de extinción debido al éxito de acciones de conservación globales planificadas y coordinadas”, manifestó Jon Paul Rodríguez, presidente de la ONG venezolana Provita y de la Comisión para la Supervivencia de especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Una hoja de ruta para el futuro

A pesar que cerca de un tercio de las especies de árboles están amenazadas de extinción, el reporte señala que hay esperanza para el futuro si los esfuerzos de conservación continúan y se toman más acciones. Con la publicación del “Estado de los Árboles del Mundo”, BGCI espera catalizar la acción entre los legisladores y expertos en conservación a lo largo del mundo.

En el reporte, BGCI recomienda cinco acciones clave para los legisladores y expertos necesarias para proteger y recuperar las especies amenazadas:

Extender el área de protección para especies de árboles amenazados que actualmente no están bien representados en áreas protegidas.

que actualmente no están bien representados en áreas protegidas. Asegurar que todas las especies amenazadas globalmente, en la medida de lo posible, sean conservadas en jardines botánicos y bancos de semillas.

en jardines botánicos y bancos de semillas. Incrementar la disponibilidad de financiamiento gubernamental y privado para las especies de árboles amenazadas.

para las especies de árboles amenazadas. Extender los planes de reforestación y asegurar que se planten selectivamente especies amenazadas y nativas.

y asegurar que se planten selectivamente especies amenazadas y nativas. Incrementar la colaboración global para frenar la extinción de árboles al participar en esfuerzos globales tales como el Global Conservation Consortia.

Este método de conservación ha logrado recuperar exitosamente poblaciones de árboles del borde de la extinción. Botanic Gardens Conservation International (BGCI) y la Global Trees Campaign han ayudado a recuperar más de 400 especies amenazadas en los últimos 15 años.

Foto: Alberto Blanco-Dávila (Revista Explora)

