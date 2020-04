15Abr, Sismo de 6.0 grados ocurrido en Colombia se siente en el Estado Zulia

Un Sismo de 6.0 grados ocurrido en Colombia se siente en el Estado Zulia.

De acuerdo al servicio geológico colombiano el fenómeno telúrico se produjo a las 6.59 am, sintiéndose en la zona occidental de Venezuela alrededor de las 7 am. Este tipo de fenómenos es muy común en la zona.

En : Última Hora