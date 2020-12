17, 18 y 19 de Diciembre: A Mamá, la obra de teatro que se convierte en toda un experiencia

Los caraqueños, disfrutarán este fin de semana de una experiencia teatral para cerrar el año de la mejor forma posible. Cumpliendo con todas las normas de bioseguridad este próximo 17, 18 y 19 de Diciembre del 2020 a las 7:00pm en Posada Bambuzal de Colinas de Bello Monte. El público tendrá un espacio íntimo y seguro donde disfrutará en VIVO de una pieza teatral única en nuestra capital. Reservaciones por zanvajproducciones@gmail.com.

La casa productora Zavaj Producciones, anuncia oficialmente el estrenos de “A Mamá”. Con un elenco de lujo, conformado por Verónica Arellano- @veromadame26, Antonio Delli- @antoniodelli, Zair Mora – @zairjah, Ángel Pelay – @angelpelay, Randimar Guevara – @randimarguevara y Dirigido por Marisol Martínez – @marisolmartinezt, junto al coreógrafo Luis Vicente González – @luisvicentegonzalezm. Johana Vargas – @johasvch, su Productora General asegura será una noche para recordar y compartir junto a nuestros más íntimos amigos.

La experiencia incluye la degustación de tapas griegas y la mejor bebida de la casa de uno de los lugares más acogedores de nuestra querida Caracas Posada Bambuzal – @posadabambuzal. En palabras de Johana Vargas “esta es una propuesta reconfortante y atrevida, una versión contemporánea de la tragedia griega «La Orestíada» en un formato no convencional que te permitirá disfrutar de una velada artística. Teatro, y gastronomía. Todo en un mismo lugar…”

“A Mamá”, cuenta la historia basada en La Orestíada, tragedia clásica original de Esquilo, esta obra sirve de escaparate de las pasiones humanas, puestas en el lenguaje del espectador actual. El comedor de una casa burguesa, tirada a menos, en la noche de año nuevo, es el escenario de una familia disfuncional que carga una serie de asesinatos y culpas que pretenden congelar como el frío helado del postre de la cena. Entre tensas bienvenidas y patéticas celebraciones, los personajes, que conservan los nombres y las referencias de la historia original, se debaten entre sus propios resentimientos y los lazos que los unen. Durante el desarrollo, los actores viven un proceso de deconstrucción de los personajes, desentrañan sus objetivos y los transportan a la realidad ficticia del conflicto de la historia, logrando trasladar a la escena de una manera diferente, en un contexto caribeño y en una Caracas del año 2020.

NDP

Luanda Caleca

17, 18 y 19 de Diciembre: A Mamá, la obra de teatro que se convierte en toda un experiencia was last modified: by

Temas relacionados:

En : Notas de Prensa