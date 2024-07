2 Recetas de cocina saludable y tradicional de Gante, Bélgica: sabores que te conquistarán

Gante, conocida como la «Perla de Flandes«, no solo enamora con su belleza medieval y sus canales pintorescos, sino también con su rica gastronomía. La cocina tradicional de Gante se caracteriza por sus sabores intensos, sus ingredientes frescos y sus recetas que se han transmitido de generación en generación.

Si quieres disfrutar de la auténtica cocina de Gante sin renunciar a una alimentación saludable, aquí te presento 3 recetas deliciosas y fáciles de preparar:

1. Waterzooi de pollo con verduras:

Este plato típico de Gante es un guiso ligero y nutritivo que se prepara con pollo, verduras y hierbas aromáticas. Es perfecto para un almuerzo o una cena reconfortante.

Ingredientes:

500 g de pechugas de pollo deshuesadas y sin piel, cortadas en trozos

2 zanahorias peladas y cortadas en rodajas

2 tallos de apio pelados y cortados en rodajas

1 puerro blanco, cortado en rodajas

1 cebolla pequeña, picada

2 dientes de ajo, picados

1 hoja de laurel

1 ramita de tomillo fresco

1 cucharadita de sal

1/2 cucharadita de pimienta negra

1 litro de caldo de pollo

2 cucharadas de aceite de oliva

2 cucharadas de harina

1 yema de huevo

2 cucharadas de perejil fresco picado

Preparación:

En una olla grande, calienta el aceite de oliva a fuego medio. Agrega la cebolla y cocínala hasta que esté transparente, unos 5 minutos. Incorpora el pollo, la sal y la pimienta, y cocina hasta que el pollo esté dorado por todos lados. Añade las zanahorias, el apio, el puerro, el ajo, la hoja de laurel y el tomillo. Cocina por unos 5 minutos más, revolviendo ocasionalmente. Vierte el caldo de pollo y lleva a ebullición. Reduce el fuego, tapa la olla y cocina a fuego lento durante 30 minutos, o hasta que el pollo esté tierno y las verduras estén blandas. En un tazón pequeño, mezcla la harina con 2 cucharadas de caldo del guiso hasta formar una pasta suave. Retira 1 taza del guiso caliente y agrégalo lentamente a la mezcla de harina, batiendo constantemente para evitar grumos. Incorpora la mezcla de harina al guiso y cocina a fuego lento durante 5 minutos más, revolviendo ocasionalmente, hasta que la salsa espese. En un tazón pequeño, bate la yema de huevo. Agrega gradualmente 1/4 de taza del guiso caliente a la yema de huevo, batiendo constantemente. Incorpora la mezcla de yema de huevo al guiso y cocina a fuego lento durante 1 minuto más, sin dejar que hierva. Retira del fuego y sazona al gusto con sal y pimienta. Sirve caliente, espolvoreado con perejil fresco.

2. Stoemp de patatas con endivias:

Este plato tradicional belga es una mezcla sabrosa y nutritiva de patatas, endivias y tocino. Es perfecto para una cena familiar o una comida informal.

Ingredientes:

1 kg de patatas peladas y cortadas en trozos

500 g de endivias, cortadas en tiras

150 g de tocino ahumado, cortado en cubitos

1 cebolla pequeña, picada

2 dientes de ajo, picados

1 nuez moscada

1 cucharadita de sal

1/2 cucharadita de pimienta negra

2 cucharadas de mantequilla

2 cucharadas de leche

Preparación:

En una olla grande, cubre las patatas con agua fría y sal. Lleva a ebullición y cocina hasta que las patatas estén blandas, unos 20 minutos. Mientras tanto, en una sartén grande, calienta la mantequilla a fuego medio. Agrega el tocino y cocínalo hasta que esté crujiente. Retira el tocino de la sartén y reserva. Agrega la cebolla y el ajo a la sartén y cocínalos hasta que estén transparentes, unos 5 minutos. Incorpora las endivias y cocina hasta que se ablanden, unos 10 minutos. Escurre las patatas y tritúralas hasta obtener un puré grueso. Agrega las endivias salteadas, el tocino cocido, la nuez moscada, la sal.

