Al menos 20 por ciento de los Venezolanos sufren de Estreñimiento

Esta enfermedad afecta la vida diaria e incluso la estabilidad emocional

20% DE LOS VENEZOLANOS SUFREN DE PROBLEMAS DE ESTREÑIMIENTO

***La mayoría de los pacientes acuden a consulta médica por las complicaciones del estreñimiento como por ejemplo la enfermedad hemorroidal, fisura anal y ulcera solitaria de recto. Las mujeres lo sufren más.

El estreñimiento “es un síntoma de síntomas”, que no sólo comprende la disminución de la frecuencia evacuatoria, sino que comprende otros síntomas relacionados a la dificultad en la evacuación, a saber: esfuerzo defecatorio, heces duras, sensación de evacuación incompleta, sensación de bloqueo y uso de maniobras digitales.

Al respecto afirma el gastroenterólogo César Louis, profesor universitario y ex presidente de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, que el 20% de la población general sufre de estreñimiento, es decir cerca de 6 millones de venezolanos, y de éste porcentaje, es más frecuente en el sexo femenino.

Padecer de estreñimiento puede afectar la vida diaria del paciente, especialmente si es de larga data, pues según refiere el especialista, el mundo cerebral de la persona que tiene síntomas severos, de incluso cinco o más días sin ir al baño, gira en torno a poder evacuar.

Es frecuente que el paciente acuda al médico cuando “aparecen síntomas diferentes a su condición crónica, como por ejemplo, el dolor y sangrado rectal propio de las hemorroides rotas o fisura anal. Pudiendo no consultar por los síntomas que caracterizan al estreñimiento per se”, detalló el experto.

Explica que en muchos casos, son los cuidadores de los pacientes quienes acuden al médico especialista, bien porque se trata de niños y sus padres se dan cuenta de que no han evacuado, porque son personas con defectos cognitivos o alteraciones psicológicas, por ejemplo el Alzheimer o Síndrome de Down, e inclusive por creencias erróneas.

El especialista señala que a diferencia de lo que muchos piensan, evacuar tres veces al día o tres veces por semana puede ser normal para el ser humano, pero lo que no puede ser normal, es evacuar dos o menos veces a la semana.

“Sería un mito decir que la evacuación diaria es lo normal tanto como decir que es normal que se tenga que hacer fuerza todas las veces que se va al baño. Eso es completamente anormal”, explicó Louis.

Mayoría de casos en Venezuela son crónicos

El experto destaca que existe un grupo de patologías que complican el estreñimiento.

“Pueden haber pacientes con patologías crónicas como las cardiovasculares, en donde algunos medicamentos pueden causar disminución de la motilidad intestinal y producir disminución de la frecuencia evacuatoria causando o agravando el estreñimiento”, dijo.

Louis explica que existen cinco tipos de estreñimiento, el de tránsito lento, tránsito normal, por disfunción de piso pélvico, mixto y otras patologías como la diabetes mellitus o el hipotiroidismo, no obstante existe además dos categorías que pueden ampliar el diagnóstico, “crónico y funcional”

“El estreñimiento es crónico cuando tiene un tiempo de evolución de más de 6 meses. Otro apellido es el de funcional, éste constituye el 80% de las causas de estreñimiento y significa que no hay nada orgánico o estructural y se le denomina Estreñimiento Crónico Funcional”, indicó el también miembro fundador de la Sociedad Latinoamericana de Neurogastroenterología.

En este sentido, Louis señala que la mayoría de los estreñidos en Venezuela son crónicos funcionales, es decir que no se encuentra una causa orgánica del estreñimiento, siendo la causa funcional.

Al menos 20 por ciento de los Venezolanos sufren de Estreñimiento was last modified: by

En : Salud y Vida Sana