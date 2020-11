20Nov: Primer Taller Nacional sobre Organización y Gestión local de los Servicios Públicos

Construyen País y el CIV emprenden Primer Taller Nacional sobre Organización y Gestión local de los Servicios Públicos

Este viernes 20 de noviembre, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y la Fundación Construyen País, estarán llevando a cabo el primer Taller Nacional sobre Organización y Gestión local de los Servicios Públicos, durante el cual será presentado el proyecto de “Promoción de la Organización Comunitaria para Mejores Servicios Públicos” (PROCO+SP), que ejecutan ambas instituciones.

La actividad está dirigida básicamente a dirigentes gremiales y presidentes de Centros o Seccionales del CIV; dirigentes sociales y líderes comunitarios promotores del proyecto; profesionales y/o docentes interesados en la prestación de servicios públicos y comunicadores sociales.

La información la suministró el presidente de la Fundación Construyen País, Richard Casanova, quien indicó que este primer taller nacional es el punto de partida de una serie de eventos similares que se llevarán a cabo en todos los estados y municipios del país.

El taller será dictado a partir de las 9:00 de la mañana, a través de la plataforma digital Zoom y quienes estén interesados en participar pueden registrar sus datos en el correo ProyectoPROCO@gmail.com

Las intervenciones tendrán una duración de 10 minutos y la instalación estará a cargo del presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV), Enzo Betancourt.

Seguidamente, Richard Casanova, en nombre de la fundación Construyen País, presentará la actividad y moderará las intervenciones. A él también corresponderá hacer una breve presentación de la constitución de los Comités de Usuarios de los Servicios Públicos (CUSP).

Para hablar de los servicios públicos, participación ciudadana y contraloría social, así como de los aspectos jurídicos e institucionales de los servicios públicos, fue invitada Carlota Salazar Calderón, abogada y especialista en participación ciudadana con doctorado en Gobierno y Administración Pública.

Mientras que lo correspondiente al mapa de los procesos y los aspectos operativos y funcionales de los servicios públicos, estará a cargo del ingeniero Félix Ojeda Oropeza, presidente de la Asamblea Nacional de Representantes del CIV.

A la ingeniero Isandra Villegas Consultora, doctora en Movilidad y Transporte Urbano, le corresponderá hablar del control ciudadano de los servicios públicos y las metodologías e instrumentos para la evaluación y monitoreo de los servicios.

Y por último, la periodista Eucaris Perdomo, directora de Comunicaciones de la Fundación Construyen País, conversará sobre el fortalecimiento de las capacidades comunicacionales de estos Comités de Usuarios.

Al final se hará un intercambio de ideas y cerrará el presidente del CIV.

