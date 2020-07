22Jul: Poderoso terremoto de 7.8 grados en Alaska genera un Tsunami con olas de 9mts, VIDEO

Este 22 Julio de 2020, un poderoso terremoto de 7.8 grados ha ocurrido en Alaska y generado un Tsunami con olas de 9mts de altura. Este fenómeno ocurre en durante lo que la humanidad ha visto cómo una pandemia tanto de virus cómo de terremotos, ya que se han dispersado los sismos en cadena por todo el globo muy frecuentemente en los últimos meses.

Con las sirenas advirtiendo a la población de la proximidad de un #Tsunami, ¿Por qué siempre hay gente que hace todo lo contrario? En vez de huir, va a exponer su vida 🚫😶🌊#Alaska #Sismo #terremoto #Temblor pic.twitter.com/HdHsiHRFYh — 🎨Álvaro #ilustrador (@ilustrador) July 22, 2020