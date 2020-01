26Ene20: Temblor de 4.1 grados de magnitud en Caracas

A las 7:05 de la mañana de este domingo se registró un sismo de magnitud 4.1 a 13 kilómetros al suroeste de la isla La Tortuga y una profundidad de 25,0 km. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas publicó la información en Twitter.

De igual forma, este movimiento telúrico también se pudo percibir en Caracas y otras localidades del país.

De acuerdo con los reportes en Twitter el sismo tuvo alcance en La Guaira, Guarenas, Guatire y Caracas, en zonas como Los Palos Grandes, Propatria, Las Mercedes.

26Ene20: Temblor de 4.1 grados de magnitud en Caracas was last modified: by

En : Última Hora