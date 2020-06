26JUN, VENEZUELA: Sismo de 4.5 grados de Magnitud se registro al norte de Falcón

Con una profundidad de 22.9 kilómetros y un epicentro ubicado al norte del estado Falcón en Venezuela, con referencia a 35 kilómetros de la población de Capatárida y magnitud 4.5 grados, a las 6.33 am, referencia -4GMT el movimiento telúrico se sintió en la capital del Estado Zulia, Maracaibo, reportándose vía redes sociales y posteriormente el instituto de investigaciones sísmicas de Venezuela revelando los datos precisos del fenómeno.

Información de este sismo

Fecha: 26-06-2020

Hora (HLV): 06:33

Magnitud: 4.5

Epicentro

Latitud: 11.47°

Longitud: -70.66°

Localizado a: 35 Km al norte de Capatarida

Profundidad:22.9 km

Sismo de 4.5 grados de Magnitud se registro al norte de Falcón.

Según reportes preliminares el suceso habría sido de magnitud 4.9, pero posteriormente se evaluó quedando en 4.5 dicha magnitud.