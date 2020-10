Profesionales de la salud comprometidos con la labor social del CDD Las Mercedes, 28, 29 y 30 de octubre realizarán 25 mastectomías a mujeres con limitados recursos

Janeth Rangel, vicepresidente ejecutiva afirmó que también están apoyando la publicación del libro digital “Ave Fénix, el poder femenino de la resiliencia”, que cuenta 21 historias de mujeres que le han ganado la batalla al cáncer de mama.

Para cerrar el mes de la concientización sobre el cáncer de mama, la primera causa de mortalidad de la mujer en Venezuela y en el mundo, el Centro Diagnóstico Docente, CDD Las Mercedes, de la mano con el Dr. Juan Hernández, cirujano oncólogo mastólogo, realizará 25 intervenciones de mastectomía, los días 28, 29 y 30 de octubre, como parte de su programa de responsabilidad social empresarial.

La información la suministró, Janeth Rangel, vicepresidente ejecutiva del CDD Las Mercedes, quien expresó que el programa se desarrolla en sinergia con fundaciones orientadas al área de salud y, especialmente del cáncer de mama.

Afirmó que los profesionales de la salud de todas las disciplinas de esa organización, están muy sensibilizados con la labor social, en virtud de que luego de revisar las peticiones de fundaciones, analizar los casos médicos y las condiciones socio económicas de los pacientes, el CDD atiende algunos casos cada mes durante todo el año, que pudieran ser desde una imagen, laboratorio, urología u oncología, en especial esta última, dada su orientación hacia esa especialidad.

“Este año por vez primera, -dijo Rangel-, realizaremos 25 mastectomías a mujeres que llevan más de uno o dos años esperando por atención en otros centros de salud. Asimismo, -agregó-, apoyaremos el proyecto vinculado al cáncer de mama, como es el libro digital “Ave Fénix el poder femenino de la resiliencia”, que contiene 21 historias y vivencias de mujeres que han tenido que efectuarse la mastectomía”. El libro ya está disponible en Amazon.

