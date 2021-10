El 28 de octubre es el día del Ingeniero en Venezuela

El 28 de octubre día del Ingeniero en Venezuela

En Venezuela, cada 28 de octubre los ingenieros del país celebran su día. El hecho de la celebración se debe a que tal día como hoy pero del año 1861 se instaló el Colegio de Ingenieros de Venezuela en una asamblea en la que 22 profesionales se suscribieron en un Acta Constitutiva en el Colegio de Santa María de Caracas, y es así como se dio a inicio al funcionamiento del CIV con aproximadamente 60 ingenieros adscritos, pues para entonces, ya eran muchos los que estaban graduados en esta profesión. Actualmente, el Colegio de Ingenieros cuenta con aproximadamente 130 profesionales en sus diferentes áreas.

Cabe destacar que los orígenes de este día se remontan a los años de Independencia, en virtud del Decreto del Presidente de la República, Manuel Felipe Tovar de fecha 14 de octubre de 1980 en el cual se reglamenta la Academia de Matemáticas y se crea el CIV. En el artículo 45 se decreta lo siguiente:

“Todos los Ingenieros de la República constituirán un Cuerpo que se

denominará “Colegio de Ingenieros”, que el Gobierno toma bajo su protección y al

servicio de éste como órgano de consulta, adscrito al Ministerio de Guerra y

Marina hasta el año 1881, en el cual fue adscrito al Ministerio de Educación,

pasando así a integrarse a las organizaciones civiles”.

Felicidades a todos los ingenieros en su día, y que en sus diferentes áreas sigan sirviendo al país para construir un futuro mejor.

