Wadara Travel es un emprendimiento económico – social cuyo propósito fundamental está orientado al bienestar, el disfrute y la diversión de manera responsable, a través del turismo por los distintos destinos que ofrece Venezuela.

¡En Wadara hacemos turismo sostenible! Procuramos la creación de valor compartido y la generación de impacto económico, social y ambiental.

Es por ello que, como parte de las acciones que estamos llevando a cabo en medio de la pandemia, traemos el I Encuentro Nacional de Turismo Sostenible: emprendimientos, experiencias y prospectivas.

Se trata de un espacio que reúne a diversas organizaciones, empresas y universidades que, desde su ámbito, han implementado iniciativas o acciones que de alguna manera han y siguen generando impacto social, ambiental y económico.

El encuentro es totalmente gratuito y contará con certificación en alianza con: el Proyecto Ávila de la Universidad Metropolitana (UNIMET), la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB sustentable), la Red Profesionales de RSE en el Mundo y el Comité de Turismo y Alianza Social de VenAmCham. Tendrá lugar los días sábado 29 y domingo 30 de agosto.

Las organizaciones estarán compartiendo sus experiencias, iniciativas o propuestas en torno a 4 líneas fundamentales: social, económica, ambiental y organizacional. También contaremos con la participación musical de @Grey.lioness y @Cammsax.

Pueden obtener mayor información sobre la inscripción en nuestra cuenta de Instagram: @wadaratravel.

29 y 30 de Agosto: I Encuentro de Turismo Sostenible was last modified: by

En : Última Hora