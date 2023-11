3 muertos y 9 heridos en incendio de Autobús en la Guaira, VIDEO

A través de las redes redes sociales se pudo conocer la tarde de este viernes sobre el incendio de un autobús en la zona de Calle Nueva, en La Guaira, que mató a 3 personas, mientras que otras 9 resultaron heridas.

Según el periodista Román Camacho, la camioneta sufrió una falla mecánica que provocó que volcara, momento en el que la gasolina derramada sobre el asfalto se incendió, provocando que el vehículo se incendiara.

En videos que circulan en Internet observamos cómo los peatones hacían todo lo posible para apagar el fuego con baldes de agua y extintores, mientras los sobrevivientes del incidente corrían hacia un lugar seguro, pero luchaban por lograrlo, el intento fue infructuoso, provocando que el autobús para quemarse hasta los cimientos.

Hasta la fecha no se ha determinado la identidad del fallecido y el estado actual de los heridos quienes rápidamente fueron trasladados a centros médicos.

Las autoridades se encuentran investigando el incidente para determinar la causa del accidente.

#LaGuaira Tres fallecidos y 9 heridos tras accidente. El autobús habría presentado una falla mecánica chocando en la calle nueva de Maiquetia. El vehículo se encendió en llamas https://t.co/LyyaDUo0nW pic.twitter.com/fA0sNo5UwI — Roman Camacho (@RCamachoVzla) November 3, 2023