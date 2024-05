3 Recetas de Cocina Asiática Económicas y Saludables

1. Salteado de Tofu con Verduras:

Esta receta es una excelente manera de usar tofu y verduras sobrantes. El tofu se saltea con una variedad de verduras coloridas, como brócoli, zanahorias y pimientos, y se sazona con una simple salsa de soja, vinagre de arroz y aceite de sésamo. Es una comida rápida, fácil y nutritiva que es perfecta para una cena entre semana.

Ingredientes:

1 bloque de tofu firme, escurrido y cortado en cubos

1 cucharada de aceite de oliva

1 cebolla pequeña, picada

1 diente de ajo, picado

1 taza de brócoli, cortado en floretes

1 zanahoria, cortada en rodajas finas

1 pimiento rojo, cortado en tiras

2 cucharadas de salsa de soja

1 cucharada de vinagre de arroz

1 cucharadita de aceite de sésamo

Arroz integral cocido, para servir

Preparación:

Calentar el aceite de oliva en una sartén o wok a fuego medio. Agregar el tofu y saltearlo durante 5 minutos, o hasta que esté dorado por todos lados. Agregar la cebolla y el ajo y cocinar hasta que estén tiernos. Incorporar el brócoli, la zanahoria y el pimiento rojo y cocinar durante 57 minutos más, o hasta que las verduras estén tiernas y crujientes. En un tazón pequeño, batir la salsa de soja, el vinagre de arroz y el aceite de sésamo. Verter la salsa sobre el salteado y mezclar para cubrir. Servir caliente sobre arroz integral cocido.

2. Sopa Asiática de Fideos con Pollo:

Esta sopa reconfortante y sabrosa es perfecta para una noche fría. El pollo se cocina en un caldo con fideos de arroz, verduras y especias asiáticas. Es una comida abundante y satisfactoria que es fácil de preparar y económica.

Ingredientes:

1 pechuga de pollo, deshuesada y sin piel, cortada en cubos

1 cucharada de aceite de oliva

1 cebolla pequeña, picada

2 dientes de ajo, picados

2 tazas de caldo de pollo

1 taza de fideos de arroz

1 zanahoria, cortada en rodajas finas

1 taza de brócoli, cortado en floretes

1 cucharada de salsa de soja

1 cucharadita de jengibre rallado

1/2 cucharadita de hojuelas de pimiento rojo

Cilantro fresco picado, para decorar

Preparación:

Calentar el aceite de oliva en una olla a fuego medio. Agregar el pollo y cocinar hasta que esté dorado por todos lados. Agregar la cebolla y el ajo y cocinar hasta que estén tiernos. Incorporar el caldo de pollo, los fideos de arroz, la zanahoria y el brócoli. Llevar a ebullición, luego reducir el fuego y cocinar a fuego lento durante 10 minutos, o hasta que los fideos estén tiernos y las verduras estén cocidas. Sazonar con salsa de soja, jengibre y hojuelas de pimiento rojo. Servir caliente, adornado con cilantro fresco.

3. Rollitos de Primavera Vegetarianos:

Estos rollitos de primavera frescos y crujientes son el aperitivo o refrigerio perfecto. Las hojas de repollo se rellenan con una mezcla de verduras salteadas, como repollo, zanahorias y cebollas verdes, y se sazonan con una simple salsa de soja, vinagre de arroz y aceite de sésamo. Se sirven con una salsa para mojar de maní o salsa agridulce.

Ingredientes:

8 hojas de repollo

1 cucharada de aceite de oliva

1 cebolla pequeña, picada

1 diente de ajo, picado

1 taza de repollo rallado

1 zanahoria, cortada en juliana

1 taza de cebollas verdes, picadas

2 cucharadas de salsa de soja

1 cucharada de vinagre de arroz

1 cucharadita de aceite de sésamo

Salsa para mojar de maní o salsa agridulce, para servir

Preparación:

Hervir agua en una olla grande. Sumergir cuidadosamente las hojas de repollo en el agua hirviendo durante 30 segundos, o hasta que estén tiernas y flexibles. Escurrir las hojas de repollo y dejar que se enfríen. Calentar el aceite de oliva en una sartén a fuego medio. Agregar la cebolla y el ajo y cocinar hasta que estén tiernos. Incorporar el repollo rallado, la zanahoria y las cebollas verdes. Saltear durante 57 minutos, o hasta que las verduras estén tiernas y crujientes. Sazonar con salsa de soja, vinagre de arroz y aceite de sésamo. Mezclar bien. Dejar enfriar la mezcla de verduras ligeramente.

6. Rellenar y enrollar los rollitos:

Colocar una cucharada de la mezcla de verduras en el centro de una hoja de repollo. Doblar los lados de la hoja sobre el relleno, luego enrollar desde un extremo hasta el otro para formar un rollo apretado. Humedecer los bordes del rollo con un poco de agua para sellar. Repetir el proceso con las hojas de repollo restantes y el relleno.

7. Cocinar los rollitos:

Puedes cocinar los rollitos de primavera de dos maneras: a) Fritos: Calentar abundante aceite vegetal en una sartén a fuego medioalto. Freír los rollitos de primavera en tandas durante 23 minutos por lado, o hasta que estén dorados y crujientes. Escurrir sobre papel de cocina y servir calientes. b) Horneados: Precalentar el horno a 200°C (400°F). Colocar los rollitos de primavera en una bandeja para hornear forrada con papel de hornear. Hornear durante 1520 minutos, o hasta que estén dorados y crujientes. Servir calientes.

8. Servir y disfrutar:

Los rollitos de primavera vietnamitas se sirven tradicionalmente con una salsa para mojar a base de maní o salsa agridulce.

Consejos sobre las 3 Recetas de Cocina Asiática Económicas y Saludables:

Puedes usar una variedad de verduras para el relleno, como champiñones, pimientos morrones o brotes de soja.

Si quieres darle un toque picante a los rollitos, puedes agregar un poco de chile rojo en polvo o hojuelas de pimiento rojo a la mezcla de verduras.

Puedes usar hojas de lechuga o repollo en lugar de hojas de arroz para hacer los rollitos.

Los rollitos de primavera vietnamitas son una excelente manera de usar las sobras de verduras.

